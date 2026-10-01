El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, anunció que la viabilidad del concierto de BTS aún se encuentra en proceso de evaluación, con fechas de inspección programadas. | composición LR

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, anunció que la viabilidad del concierto de BTS aún se encuentra en proceso de evaluación, con fechas de inspección programadas. | composición LR

Durante una actividad, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, señaló que la viabilidad del concierto de BTS en Perú aún está en proceso. "Vamos a visitar San Marcos los días 2, 5 y 6 de octubre", dijo a La República.

El evento, previsto para realizarse durante tres días en el estadio de San Marcos, contempla una asistencia de alrededor de 50.000 personas por jornada. El grupo de k-pop se presentará en Lima con tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG.

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Permisos en proceso para concierto de BTS

"Los permisos están en proceso. Esperemos que no haya ningún contratiempo para poderlos otorgar, cumpliendo estrictamente con el marco legal establecido", declaró Reggiardo.

El burgomaestre sostuvo que la Municipalidad Metropolitana de Lima viene coordinando las acciones necesarias para garantizar las condiciones del espectáculo.

Reggiardo indicó que, una vez otorgadas las autorizaciones, la comuna realizará inspecciones en el estadio de San Marcos. "Iremos con los inspectores. Vamos a estar a disposición ahí para que se vaya avanzando", explicó.

El alcalde precisó que actualmente se encuentra en proceso el armado de las estructuras del escenario, una etapa que debe culminar antes de continuar con las inspecciones correspondientes.

Asimismo, aseguró que la MML viene organizando diversos eventos sin inconvenientes y expresó su expectativa de que el concierto de BTS siga esa línea.

Critica gestión de San Miguel

Reggiardo también hizo referencia a la cancelación del concierto de Robbie Williams y cuestionó la gestión de algunas municipalidades distritales. "Su trabajo no fue eficiente. No me dañen el nombre de Lima", afirmó, al señalar que los problemas ocurridos en un distrito terminan siendo asociados internacionalmente con la ciudad.