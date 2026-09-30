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Perros rescatados en SJM fueron trasladados a grupos animalistas y recibirán atención especializada

Los animales permanecen en tenencia temporal y reciben atención especializada mientras la Fiscalía y la Policía Nacional continúan investigando el presunto criadero clandestino en San Juan de Miraflores.

Perros rescatados en San Juan de Miraflores
Perros rescatados en San Juan de MirafloresComposición LR / Difusión
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Los perros rescatados durante la intervención realizada en San Juan de Miraflores ya fueron trasladados a distintos espacios para garantizar su protección y atención veterinaria. Los animales permanecen en condición de tenencia temporal mientras continúan las investigaciones a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Fiscalía y PNP rescatan a 47 perros en SJM: eran explotados en criadero clandestino para vender sus crías

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¿Dónde fueron trasladados los perros rescatados?

De acuerdo con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, los animales fueron trasladados temporalmente a asociaciones y organizaciones animalistas, especialistas en la raza y veterinarias aliadas previamente identificadas por la comuna.

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Asimismo, la comuna precisó que los animales no fueron entregados de manera indiscriminada a personas particulares. Según explicó la entidad, cada traslado cuenta con la documentación correspondiente y con la identificación de las personas u organizaciones responsables de su cuidado.

De esta manera, se busca mantener un registro de la ubicación de los animales y garantizar que permanezcan bajo condiciones adecuadas mientras se desarrolla el proceso de investigación.

Fiscalía continúa investigación por presunto criadero clandestino

El traslado de los animales se produce luego de la intervención realizada con participación de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, tras el hallazgo de decenas de animales en un inmueble del distrito.

El Ministerio Público inició diligencias para esclarecer las circunstancias en las que fueron encontrados los animales y determinar las responsabilidades que correspondan por el presunto caso de maltrato.

Cabe precisar que existe una diferencia en la cantidad reportada inicialmente. La información difundida por el Ministerio Público hizo referencia al hallazgo de 47 animales, mientras que la Municipalidad de San Juan de Miraflores señala actualmente que son 48 perros rescatados.

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