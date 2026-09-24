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Sociedad

Camioneta que pertenecería al Mininter atropella a joven que paseaba a su perro en SJM y lo deja en UCI

El joven sufrió una hemorragia cerebral y cuatro hematomas tras el impacto. La familia afirma que tres ocupantes del vehículo serían policías y que habrían dado positivo en el dosaje etílico.

Joven de 28 años en UCI tras ser atropellado por camioneta en San Juan de Miraflores
Joven de 28 años en UCI tras ser atropellado por camioneta en San Juan de MirafloresFoto: difusión
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Un joven de 28 años permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica luego de ser atropellado por una camioneta mientras paseaba a su perro en un condominio ubicado en el límite de San Juan de Miraflores y Chorrillos. El impacto provocó que la víctima saliera despedida y terminara contra uno de los bloques de concreto que bordean las calles internas del recinto, mientras que su mascota escapó hacia el parque cercano.

El hermano del joven señaló que la camioneta tiene la placa EAJ-686 y que, según la consulta vehicular por Sunarp, pertenecería al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). La familia también sostiene que la unidad sería utilizada por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). El caso es investigado por la comisaría de Sagitario.

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Camioneta atropelló al joven y continuó su marcha

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa a la víctima caminar junto a la vía mientras mira su celular. Detrás de él aparece la camioneta, que circulaba a unos 33 kilómetros por hora y realiza un movimiento en zigzag antes de impactarlo.

El joven salió despedido por la fuerza del choque y cayó contra una estructura de concreto. Sin embargo, la camioneta continuó su recorrido y no se detuvo para auxiliarlo. Los vecinos alertaron al personal de seguridad del condominio, que fue advertido en los dos accesos del recinto, uno hacia San Juan de Miraflores y otro hacia Chorrillos. De esta manera, los ocupantes no pudieron abandonar el lugar y la unidad fue intervenida.

El hermano de la víctima afirmó que en la camioneta viajaban tres personas que serían policías y que estaban vestidas de civil. Según su versión, los tres fueron trasladados a la comisaría de Sagitario para las diligencias correspondientes.

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Familia espera resultados de investigación

El familiar también señaló que los ocupantes fueron sometidos a un dosaje etílico y que recibió información sobre un resultado de aproximadamente 1,5. No obstante, dijo desconocer la cifra exacta. Este resultado aún debe ser confirmado por la Policía o la Fiscalía mediante el documento correspondiente.

La víctima sufrió una hemorragia cerebral, cuatro hematomas en la cabeza y contusiones en la cadera, de acuerdo con la información proporcionada por su familia. Actualmente permanece en UCI y su estado es reservado.

La familia pide que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente, determinen quién conducía la camioneta y establezcan las responsabilidades que correspondan. También espera que se confirme oficialmente la procedencia de la unidad, la identidad de los ocupantes y los resultados de las diligencias realizadas tras la intervención.

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