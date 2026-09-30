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Temblor en Callao: sismo de magnitud 4,0 reportado por el IGP se sintió esta mañana en Lima

El sismo de hoy se produjo a una profundidad de 28 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

IGP reporta sismo en Callao. Foto: La República
IGP reporta sismo en Callao. Foto: La RepúblicaFoto: La República
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Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 11.12 a. m. a 79 kilómetros al sudoeste del Callao. El temblor de este martes, 30 de septiembre, tuvo una profundidad de 28 kilómetros. Así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Ampliamos en breve.

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