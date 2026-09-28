Candidato a alcaldía de San Juan de Miraflores por el PRIN: "Mi prioridad será tu seguridad y la de tu familia"

Decidido a combatir a la corrupción y a la delincuencia en todas sus modalidades y en coordinación con las autoridades policiales y judiciales del distrito de San Juan de Miraflores, el experimentado político Edilberto Quispe Rodríguez un licenciado en contabilidad y con una vasta experiencia de 37 años en la función pública y privada, se comprometió a enfrentar con la fuerza de la ley y el orden a estas mafias enquistadas en el distrito.

“Soy un vecino con vocación de servicio, desde el año 1995 vengo realizando obras sociales en San Juan de Miraflores. También desempeñe cargos políticos como regidor distrital en el año 2003 al 2006 y posteriormente elegido alcalde distrital en el año 2007 al 2010 de mi querido distrito. A mis vecinos les digo que desplegare todo mi esfuerzo de trabajo para recuperar la seguridad que se merecen”, dijo Edilberto Quispe.

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Por otro lado, recordó que siendo la primera autoridad del distrito en el periodo 2007 – 2010 y con un presupuesto de 20 millones de soles, realizó 330 obras como la construcción de la Casa de la Juventud, implemento la planta de transferencia de residuos sólidos, adquirió una nueva flota de camiones recolectores, construyó miles de muros de contención, entre otras obras de gran envergadura distrital.

La propuesta en seguridad ciudadana

Implementaremos la seguridad en cuadrantes con mas serenos, el patrullaje conjunto con la PNP, instalaremos cámaras de seguridad en todo el distrito, en especial en los puntos críticos, estos equipos serán de última generación con reconocimiento facial y de placas de los vehículos infractores. La descentralización de la seguridad ciudadana, será un factor disuasivo en cada sector que contara con una camioneta, con motos y efectivos policiales y de serenos del sector. Nuestra seguridad será la prevención.

Obras con maquinaria municipal

Instalaremos una planta de concreto, vamos adquirir una flota de maquinaria pesada para ejecutar la construcción de pistas de concreto, veredas y muros de contención.

Limpieza pública

Con suma urgencia implementaremos la planta de transferencia el mismo que nos ahorrara millones de soles, la adquisición de una nueva flota de camiones y reactivaremos la maestranza. Atacaremos frontalmente los puntos críticos de los residuos sólidos. También, sancionaremos drásticamente aquellas personas que se dedican a arrojar desmonte en las principales vías del distrito.

Violencia contra la mujer y el grupo familiar

Disminuir drásticamente los altos índices de casos de Maltrato a la Mujer y feminicidios, mediante la construcción de la Casa de la Mujer y la creación de un “Programa de Lucha Contra la Violencia a la Mujer”. Diseñaremos y ejecutaremos proyectos educativos, que incluyan la capacitación y actualización del personal docente de instituciones educativas. para mejorar la calidad del nivel educativo. Implementaremos bibliotecas virtuales para mejorar la calidad del nivel educativo.

Crearemos el Instituto Tecnológico Municipal donde se dictarán cursos sobre topografía, AutoCAD, diseño gráfico, gastronomía y manejo de maquinaria pesada.

Juventud y deporte

Incrementar el acceso de la población a las actividades deportivas y culturales a través de la promoción y desarrollo de prácticas deportivas y culturales. Disminuir drásticamente los altos índices de casos de criminalidad juvenil y el constante asedio de las pandillas. Para ello, impulsaremos la construcción de un coliseo cerrado, las losas deportivas van hacer equipadas adecuadamente, la construcción de un skatepark, recuperación de los complejos acuáticos y el parque ecológico

Bienestar familiar y salud

Nuestra gestión se enfocara en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la iniciaremos con las personas de la tercera edad con la construcción de la Casa del Adulto Mayor donde contaran con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Se gestionará la construcción de un hospital de nivel II y pondremos en funcionamiento de la veterinaria municipal.

Comercio ambulatorio

Proponemos incrementar los mecanismos de regulación del comercio informal del distrito mediante el empadronamiento y ordenamiento de dichas actividades económicas. Incrementar el nivel de promoción del desarrollo económico local mediante acciones de formalización hacia la constitución de Micro y Pequeñas Empresas del distrito y mejorar la generación de empleo.