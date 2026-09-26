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Sociedad

Policía atropelló a joven que terminó en UCI: conducía ebrio vehículo oficial y fue detenido, según PNP

La institución policial informó que el caso fue derivado al Ministerio Público y que la Inspectoría General de la PNP inició las actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes.

Conductor de vehículo que atropelló a joven en SJM es un policía
Conductor de vehículo que atropelló a joven en SJM es un policíaComposición LR / Difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el conductor del vehículo que se vio implicado en un accidente de tránsito el pasado 22 de septiembre en San Juan de Miraflores es un miembro de la institución. El siniestro dejó gravemente herido a un joven de 28 años, quien tuvo que ser derivado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica tras ser atropellado mientras paseaba a su perro en un condominio.

Según la PNP, el efectivo conducía una unidad policial asignada a la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI y no al despacho ni al servicio personal del ministro del Interior, como se reportó inicialmente. Además, tras el dosaje etílico, se comprobó que manejaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y sometido de inmediato a las diligencias correspondientes.

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Accidente dejó a joven en UCI

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento exacto del accidente ocurrido el 22 de septiembre. En las imágenes, se observa a la víctima caminando junto a la vía cuando, detrás de él, aparece la camioneta que lo impacta. El joven salió despedido por la fuerza del choque y cayó contra una estructura de concreto.

Pese a provocar la colisión, la camioneta continuó su recorrido y no se detuvo para auxiliarlo. Los vecinos alertaron al personal de seguridad del condominio, que fue advertido en los dos accesos del recinto, uno hacia San Juan de Miraflores y otro hacia Chorrillos. De esta manera, los ocupantes no pudieron abandonar el lugar y la unidad fue intervenida.

Por su parte, la víctima fue trasladada a una clínica cercana. El joven sufrió una hemorragia cerebral, cuatro hematomas en la cabeza y contusiones en la cadera, de acuerdo con la información proporcionada por su familia. De forma preliminar, se informó que permanecía en UCI y su estado era reservado.

Efectivo detenido y bajo investigación

Según la PNP, el efectivo implicado en el accidente —cuya identidad no ha sido revelada por la institución— fue sometido a un dosaje etílico que arrojó resultado positivo, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Además, se informó que el caso fue comunicado al Ministerio Público para las investigaciones conforme a ley.

De manera paralela, la Inspectoría General de la PNP intervino e inició las actuaciones administrativo-disciplinarias correspondientes, en el marco de la Ley N.° 30174, su Reglamento y modificatorias vigentes. "La Policía Nacional no encubre ni tolera conductas individuales contrarias a ley, la disciplina y los principios que rigen la función policial. Los hechos son materia de investigación y las responsabilidades serán determinadas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso", indicó la entidad.

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