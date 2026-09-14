Vecino instaló 1.200 cámaras de seguridad por su cuenta en SJM para combatir robos: “Intentaron matarme”

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Jaime Espinoza, vecino de San Juan de Miraflores e ingeniero eléctrico de profesión, instaló 1200 cámaras de seguridad alrededor de diferentes puntos del distrito desde hace diez años que empezó con el proyecto. El proceso comenzó como una pequeña iniciativa entre un grupo de diez familias, pero se expandió por las diferentes zonas para cuidarse entre sí.

"Empezamos con un pequeño grupo de amigos a instalar cámaras en una calle y ahí salió el tema de cubrir los parques, lugar donde se reunían más los delincuentes. Comenzamos a cubrirlos con cámaras y nos dimos cuenta que estos sujetos saltaban de un parque a otro para no ser identificados", declaró Espinoza para La República.

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En vista de que los delincuentes se movían de zona en zona para que no sean descubiertos, los vecinos se sorprendían, porque llegaban hasta el lugar donde ellos viven y querían sacarlos de ese lugar. De esa manera, instalaron más cámaras de seguridad y se daban con la sorpresa de que ya no merodeaban por ese lugar.

Fue en el 2017 que con cuatro cámaras inició este proyecto que tuvo junto a los otros vecinos. Aprovechando el conocimiento que tiene al haber estudiado ingeniería eléctrica, lo convirtió en un arma para poder combatir con la ola delincuencial de su distrito. Incluso, según mencionó, del 100% de robos que había, llegó a reducirse en un 80%.

Los vecinos se sumaron con las cámaras que ya tenían en sus fachadas, negocios y casas. Desde su local de monitoreo, pueden observar los diferentes puntos del distrito y así identifican rápidamente a los sujetos que roban en su zona. La información que recopilan la brindan a la Policía, para que puedan atraparlos.

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Problemas de antigüedad de los equipos

Como no perciben un sueldo, ni un ingreso por este trabajo, tienen que ingeniarse para poder darle solución y seguir ayudando a los vecinos. Sin embargo, los equipos que tienen no se dan abasto para mapear y monitorear toda la zona.

Por ello, solicitaron ayuda a la Municipalidad de San Juan de Miraflores en las cuatro gestiones que hubo a lo largo de que llevan el proyecto, para que puedan apoyarlos. No obstante, según mencionó Jaime hasta la fecha no han visto ningún apoyo de su parte.

Amenazas de muerte hacia los encargados del proyecto

Como todo proyecto que busca combatir la delincuencia, hay personas que están incómodas con ello, mencionó Espinoza. Tanto así que, hace unos años intentaron dispararle en la puerta de su casa.

"Yo llegaba a mi casa con mi hija cuando veo a alguien corriendo hacia mí. Sacó su arma, lo rastrilló y quiso dispararme. Como yo ya había abierto la puerta, me metí corriendo con mi hija y nos pudimos salvar. Luego vimos en las cámaras de seguridad que su arma se había trabado", comentó.

Al igual que él, otros vecinos también recibieron amenazas por llamadas y mensajes de texto para que dejen de lado este proyecto que levantaron con el objetivo de cuidarse entre ellos. Asimismo, no solo funcionó para la inseguridad ciudadana, sino también para encontrar a las mascotas o niños que se han perdido.

Trabajo en conjunto con el partido Frente Esperanza

"Yo no estoy buscando ningún puesto político ni nada por el estilo. Yo solo quiero que este proyecto funcione y todos nos veamos tranquilos ante esta situación. Como no hemos podido tener ayuda por parte de las autoridades, estamos trabajando con el partido Frente Esperanza, junto al señor Moisés, para seguir con esto", declaró para La República.

Jaime Espinoza, quien también tiene que dedicarse a su trabajo, no puede darse abasto completo para poder vigilar y estar atento a las cámaras de seguridad. Pese a ello, invierte entre cinco a seis horas diarias para ayudar a sus vecinos.