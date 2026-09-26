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Con su bebé en brazos, padre de familia evita el robo de su camioneta y reduce a delincuente en San Juan de Miraflores

El hombre aseguró que uno de los sujetos lo amenazó con un arma mientras cargaba a su bebé de 10 meses. Él respondió con varios disparos y uno de los presuntos asaltantes resultó herido y fue trasladado al hospital. El caso ya es investigado por la Dirincri.

Padre de familia y empresario independiente se defiende de intento de robo en San Juan de Miraflores
Padre de familia y empresario independiente se defiende de intento de robo en San Juan de MirafloresFoto: composición LR
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El último viernes 25 de septiembre por la noche, un padre de familia y empresario independiente del rubro de verduras denunció haber sido víctima de un intento de robo de su camioneta cuando se encontraba a pocos metros de su vivienda, ubicada en la cooperativa Umamarca, en San Juan de Miraflores.

Según la versión de Luis Ramírez Alcántara, en ese momento se encontraba dentro del vehículo junto con sus hijos, de 11 años y 10 meses, y su sobrina de 10 años. El padre de familia relató que uno de los sujetos, quien llevaba una polera con capucha, lo empujó cuando cargaba a su bebé de 10 meses y luego lo amenazó con un arma de fuego para exigirle que entregara su camioneta.

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Ramírez aseguró que posteriormente advirtió la presencia de otros tres sujetos, también encapuchados, quienes habrían participado en el intento de robo.

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Padre asegura que disparó tras ser amenazado

De acuerdo con su testimonio, el hombre intentó proteger a los menores mientras era golpeado y amenazado. Aseguró que llevaba consigo un arma de fuego con licencia y que logró tomarla cuando se encontraba dentro del vehículo.

El padre de familia sostuvo que, mientras los presuntos delincuentes intentaban llevarse la camioneta, uno de ellos habría realizado un disparo en su dirección. Según su relato, este hecho lo llevó a utilizar su arma y efectuar varios disparos contra el vehículo.

"Sentí que el disparo fue directo para los cuerpos, para mí o para mi hija", relató a La República.

Tras los disparos, la camioneta habría retrocedido y terminado chocando contra otro vehículo. Según el padre, uno de los presuntos asaltantes quedó herido dentro de la unidad, mientras que los otros tres escaparon a bordo del vehículo en el que habían llegado.

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Presunto asaltante quedó herido y fue detenido

El hombre herido fue identificado como Diego Alexis Flores Rivera, quien fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Ramírez afirmó que, tras advertir que el sujeto continuaba con vida, lo redujo hasta la llegada de los agentes policiales.

El padre también sostuvo que Flores Rivera habría sido detenido meses atrás por un hecho similar y posteriormente liberado. “Ya tiene acá un rosario de denuncias por lo mismo. Entonces, ya es conocido. Lo que yo deseo y que me puedan apoyar es que se pueda hacer justicia, porque este chico ya cayó, si no me equivoco, hace cuatro o cinco meses atrás por lo mismo”, indicó.

Investigación quedó a cargo de la Dirincri

Luego del incidente, Luis Ramírez entregó su arma para las pericias correspondientes y fue trasladado a la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, donde brindó su manifestación a los agentes policiales.

El padre de familia expresó su preocupación ante la posibilidad de ser detenido por haber utilizado su arma de fuego. Sin embargo, sostuvo que cuenta con licencia para portarla y que actuó para protegerse y proteger a sus hijos.

Ramírez también recordó que años atrás habría sido víctima de extorsión, situación que, según explicó, lo llevó a adquirir legalmente un arma de fuego para proteger a su familia.

Padre teme posibles represalias

El hombre pidió apoyo a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y expresó temor por su seguridad y la de sus familiares, debido a que tres de los presuntos delincuentes lograron escapar.

Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la Dirincri, que deberá determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los demás involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

La versión de Luis Ramírez sobre una actuación en legítima defensa forma parte de su declaración y deberá ser contrastada con los elementos de prueba, testimonios, pericias y demás diligencias que realicen la Policía y el Ministerio Público.

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