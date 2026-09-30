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Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Ancón, según IGP

Un sismo de magnitud 3,5 remeció el distrito de Ancón en Lima este miércoles a la 1:29 p. m., informa el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

IGP reporta sismo en Ancón. Foto: La República
IGP reporta sismo en Ancón. Foto: La RepúblicaFoto: La República
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Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 1.29 p. m. a 8 kilómetros al suroeste de Ancón. El temblor de este martes, 30 de septiembre, tuvo una profundidad de 59 kilómetros.

Así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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