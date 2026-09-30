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López Chau a Keiko Fujimori: "Su mensaje político es amenazante, concéntrese en atender a la población"

Tras las amenazas de Keiko Fujimori y del premier Luis Galarreta respecto a la delegación de facultades, el líder de Ahora Nación rechazó la presión hacia el Congreso y exigió respetar la estabilidad democrática del país.

López Chau a Keiko Fujimori: "Su mensaje político es amenazante, concéntrese en atender a la población"
López Chau a Keiko Fujimori: "Su mensaje político es amenazante, concéntrese en atender a la población"Composición/LR
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El líder del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, calificó de "amenazante" el discurso de la presidenta Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades y le exigió dejar la confrontación con el Congreso para concentrarse en la inseguridad y la prevención del Fenómeno El Niño.

"Su mensaje político es amenazante y, en momentos en que la población no siente los resultados de la lucha contra la delincuencia, y a puertas de uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos 50 años, corresponde que usted se concentre en atender las necesidades de la población y no malgaste su tiempo confrontando al Congreso", indicó mediante sus redes sociales.

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