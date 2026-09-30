López Chau a Keiko Fujimori: "Su mensaje político es amenazante, concéntrese en atender a la población"
Tras las amenazas de Keiko Fujimori y del premier Luis Galarreta respecto a la delegación de facultades, el líder de Ahora Nación rechazó la presión hacia el Congreso y exigió respetar la estabilidad democrática del país.
El líder del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, calificó de "amenazante" el discurso de la presidenta Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades y le exigió dejar la confrontación con el Congreso para concentrarse en la inseguridad y la prevención del Fenómeno El Niño.
"Su mensaje político es amenazante y, en momentos en que la población no siente los resultados de la lucha contra la delincuencia, y a puertas de uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos 50 años, corresponde que usted se concentre en atender las necesidades de la población y no malgaste su tiempo confrontando al Congreso", indicó mediante sus redes sociales.
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