El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostiene que aún no se evidencian resultados concretos de la lucha contra la criminalidad. | Composición LR

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostiene que aún no se evidencian resultados concretos de la lucha contra la criminalidad. | Composición LR

Los ataques con armas de fuego continúan registrándose en distintos puntos de Lima y exponen a vecinos, pasajeros y trabajadores a hechos violentos en espacios públicos. En menos de un día, un ataque contra una combi en el Callao dejó tres heridos, un joven fue asesinado mientras comía frente a un mercado en San Martín de Porres y una balacera en San Juan de Lurigancho terminó con dos personas muertas y otra herida.

A estos hechos se suma el ataque contra un rondero en Huamachuco, La Libertad, quien quedó gravemente herido tras recibir un disparo durante una fiesta. Los casos son investigados por la Policía y, aunque en algunos se manejan hipótesis vinculadas al sicariato o la extorsión, las autoridades aún deben determinar los móviles de cada hecho.

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Más de siete disparos contra una combi en el Callao

El ataque más reciente ocurrió aproximadamente a las 10.00 p. m. del lunes 28 de septiembre, a la altura de la cuadra 17 de la avenida La Paz, en el Callao. Una combi de la empresa Etfocam, que cubría la ruta Callao-Surco, se detuvo para permitir el descenso de algunos pasajeros cuando un hombre que se encontraba en los exteriores sacó un arma y disparó más de siete veces contra la unidad.

El conductor resultó herido, pero continuó la marcha para alejarse del lugar y buscar atención médica. Durante la huida, uno de los pasajeros que acababa de descender habría sido atropellado accidentalmente por la propia unidad. Otro pasajero también resultó herido durante la balacera.

El chofer consiguió llegar hasta un policlínico cercano, donde recibió atención junto con el otro pasajero herido. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de salud. El pasajero atropellado también recibió atención médica. Los tres sobrevivieron al ataque.

La Policía inició las diligencias para identificar al autor de los disparos. Entre los vecinos surgió la versión de que el ataque podría estar relacionado con un presunto cobro de cupos contra la empresa de transporte. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido corroborada por las autoridades, que investigan si se trató de un caso de extorsión o de otro móvil.

Joven fue asesinado mientras comía frente a un mercado

En San Martín de Porres, Edison Jair Pravia Zavala, de 25 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada del martes 29 de septiembre mientras comía una hamburguesa en los exteriores del Mercado 20 de Agosto.

Según testigos, una motocicleta se acercó al lugar y sus ocupantes dispararon contra el joven. Después del ataque, los sujetos huyeron y posteriormente habrían abandonado la motocicleta utilizada para escapar. La víctima quedó tendida en la vía pública y falleció pese a los intentos de auxilio.

Agentes de la Policía acordonaron la escena y recogieron evidencias para identificar a los responsables. Los investigadores también indagan la presunta participación de un adolescente de 17 años, una versión que aún debe ser corroborada. El móvil del asesinato permanece bajo investigación.

Pravia Zavala trabajaba en el sector construcción y, de acuerdo con sus familiares, era el principal sustento económico de su hogar. Sus allegados pidieron que las autoridades aceleren las investigaciones para esclarecer el crimen.

Dos muertos tras balacera en Canto Chico

Otro ataque ocurrió en Canto Chico, San Juan de Lurigancho. Dos jóvenes murieron luego de ser atacados a balazos por sujetos que, según fuentes policiales, llegaron a bordo de una motocicleta. Una de las víctimas fue identificada por sus familiares como Joaquín Carbajal, de 23 años. Un tercer hombre resultó herido durante el tiroteo.

De acuerdo con los familiares de Carbajal, el joven se disponía a ayudar a remolcar un automóvil junto con su tío cuando fueron sorprendidos por los atacantes. El familiar recibió un impacto que le rozó el cuello y fue trasladado para recibir atención médica.

Peritos de Criminalística encontraron hasta 10 casquillos de bala en la escena. La Policía también solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores con el objetivo de identificar el vehículo utilizado por los atacantes y reconstruir su ruta de escape. El Grupo Especial Contra el Crimen Organizado de San Juan de Lurigancho quedó a cargo de las investigaciones para establecer el móvil del homicidio.

Rondero grave tras recibir un disparo en La Libertad

En Huamachuco, un rondero quedó gravemente herido después de recibir un disparo durante una fiesta. El ataque ocurrió frente a otras personas y generó alarma entre los asistentes.

El hecho es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y establecer quién fue el responsable. La víctima fue trasladada para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

El caso se suma a los recientes episodios registrados en Lima y muestra que los ataques con armas de fuego no se limitan a un solo tipo de escenario: han ocurrido durante el desplazamiento de una unidad de transporte público, en las inmediaciones de un mercado y en espacios donde se desarrollaban actividades sociales.

Pedraza: "La única manera de enfrentar al sicariato de extorsión es con acción policial"

Los recientes ataques vuelven a poner el foco en la capacidad de investigación de la Policía frente a delitos como el sicariato y la extorsión. Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, la respuesta debe concentrarse en fortalecer las áreas policiales encargadas de investigar estas organizaciones.

“Lo que hoy sangra al país es el sicariato vinculado a la extorsión”, señaló durante una entrevista con La República. Pedraza consideró necesario inyectar recursos para que las direcciones de investigación criminal de la Policía puedan desarrollar labores de inteligencia en todo el país. En su opinión, esto requiere incrementar el personal de las unidades contra la extorsión, además de dotarlas de vehículos, tecnología, logística y recursos económicos destinados a las operaciones de inteligencia.

“La única manera de enfrentar al sicariato de extorsión es con acción policial”, sostuvo. El exministro cuestionó que la respuesta frente a estos delitos se centre principalmente en medidas normativas. Según explicó, una eventual delegación de facultades puede permitir ajustes legales, pero no sustituye el trabajo operativo y de investigación que corresponde a la Policía. “Las leyes no cambian la realidad. La realidad solo se combate con acción policial y eso todavía no se ve de un modo contundente”, afirmó.

Pide concentrar esfuerzos contra extorsión y sicariato

Pedraza también planteó un cambio en la distribución de los esfuerzos policiales para priorizar delitos vinculados a organizaciones criminales. Señaló que, aunque los robos y hurtos generan preocupación cotidiana, los asesinatos relacionados con la extorsión y el sicariato tienen un impacto más grave sobre la percepción de inseguridad.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer el área policial dedicada a combatir las extorsiones y generar, desde allí, operaciones de inteligencia que permitan identificar a los responsables y desarticular las estructuras criminales.

Los ataques registrados en el Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho permanecen bajo investigación y presentan circunstancias diferentes. A estos casos se suma el ataque contra un rondero en Huamachuco. Mientras en el Callao se indaga un posible vínculo con la extorsión, en los asesinatos de SMP y SJL y en el ataque ocurrido en La Libertad todavía se busca establecer las circunstancias y móviles de cada hecho.