PNP allana la 'Casa Blanca' en VMT: 13 intervenidos, armas ocultas en dormitorios y menores ligadas a redes de meretricio

La PNP allanó durante la madrugada del 31 de agosto un inmueble conocido como “Casa Blanca”, ubicado en la zona José Gálvez Barrenechea, en VMT. | Foto: Andina/Composición LR

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La Policía Nacional del Perú allanó durante la madrugada del 31 de agosto un inmueble conocido como “Casa Blanca”, ubicado en la zona José Gálvez Barrenechea, en Villa María del Triunfo. En el operativo fueron intervenidas 13 personas, entre ellas dos menores de 16 años, mientras que los agentes incautaron armas, celulares y sustancias que serán sometidas a peritajes.

De acuerdo con la División de Homicidios de la Dirincri, 12 de los intervenidos son ciudadanos venezolanos y uno es peruano. Nueve son varones y cuatro mujeres. La Policía informó además que solo cuatro de los extranjeros registran ingreso regular al país, mientras continúan las diligencias junto con el Ministerio Público para establecer la situación de cada persona encontrada en el inmueble.

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Policía incauta pistolas, celulares y sustancias sospechosas durante operativo en Villa María del Triunfo

Durante el registro de las habitaciones, los agentes encontraron dos pistolas en distintos dormitorios, además de 12 teléfonos celulares y sustancias cuya naturaleza todavía debe ser determinada mediante análisis especializados. Las autoridades también realizarán pruebas para conocer la procedencia y operatividad de las armas, así como revisar la información contenida en los equipos móviles.

Entre los adultos intervenidos figuran personas que ya habían sido investigadas anteriormente. La Policía señaló que Alexander Enderson Escalante Crespo fue detenido en enero por presuntos delitos relacionados con drogas, peligro común y banda criminal. Gabriel Alejandro Martínez Bastardo, en tanto, había sido intervenido en octubre de 2025 durante otro procedimiento vinculado con investigaciones por drogas, armas, municiones y presunta pertenencia a una banda.

PNP investiga posible uso del inmueble para planificar extorsiones, secuestros y otros delitos

El coronel Carlos Morales Guevara explicó que inmuebles utilizados como búnkeres pueden servir como puntos de reunión para grupos vinculados con actividades ilícitas y también como espacios desde donde se coordinan nuevos delitos. Entre las modalidades que están bajo investigación se encuentran posibles casos de extorsión y secuestro, aunque la participación de los intervenidos deberá establecerse de manera individual.

Una de las menores habría señalado que frecuentaba establecimientos donde se ejerce el meretricio y que realizó viajes al extranjero relacionados con esa actividad, según información policial. Los investigadores también analizan una posible modalidad de captación de víctimas en discotecas y centros de diversión para obtener información personal y posteriormente despojarlas de dinero o bienes. Las diligencias continuarán bajo participación del Ministerio Público.