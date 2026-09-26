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Sociedad

Hombre esperaba a una amiga cuando fue baleado dentro de su furgoneta en Villa María del Triunfo

La víctima recibió impactos en el cuello y la mano izquierda y permanece estable en el hospital Guillermo Kaelin. La Policía analiza cámaras de seguridad para identificar al atacante y determinar el motivo del ataque.

Policía busca identificar al atacante que baleó a un hombre en VMT
Policía busca identificar al atacante que baleó a un hombre en VMT
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Un hombre resultó herido de bala cuando permanecía dentro de una furgoneta en la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo (VMT). Un sujeto desconocido se acercó al vehículo y disparó directamente contra la víctima, quien esperaba en el lugar a una amiga con la que había pactado un encuentro frente a una licorería.

De acuerdo con la información policial, el agraviado recibió impactos de proyectil en el cuello y la mano izquierda. Tras el ataque, testigos lo auxiliaron y trasladaron al área de emergencias del hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, donde los médicos reportaron su estado de salud como estable. La furgoneta quedó con dos impactos de bala en la carrocería.

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Según el acta policial, el atacante vestía una polera negra y huyó del lugar después de realizar los disparos. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque.

Policía analiza cámaras para identificar al atacante

Efectivos de la comisaría Nueva Esperanza acudieron a la avenida 26 de Noviembre para realizar las diligencias preliminares. Los agentes acordonaron la zona, recogieron casquillos y tomaron declaraciones a los testigos del ataque.

La Policía también revisará las cámaras de seguridad de los comercios e inmuebles ubicados en los alrededores para establecer cómo llegó y escapó el atacante. Las imágenes serán incorporadas a la investigación para intentar identificar al responsable.

Los agentes coordinarán además la declaración formal del agraviado en el establecimiento de salud. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar por qué el hombre fue baleado mientras esperaba a su amiga.

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