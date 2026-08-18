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Frustran a balazos robo de camioneta y enfrentamiento deja a policía y 2 sospechosos heridos en Villa María del Triunfo

Los presuntos delincuentes, que intentaron despojar de su vehículo al conductor, respondieron a la intervención policial con disparos, generando momentos de tensión en la zona comercial.

La respuesta policial permitió impedir el robo del vehículo.
La respuesta policial permitió impedir el robo del vehículo. | Composición LR
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Un intento de robo de una camioneta terminó en una balacera en una zona comercial de Villa María del Triunfo. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron cuando un grupo de presuntos delincuentes mantenía encañonado al conductor del vehículo. El enfrentamiento dejó a un efectivo policial y a dos sospechosos heridos por impactos de bala.

El hecho ocurrió en la avenida 27 de Diciembre, en Tablada de Lurín, frente al mercado Central 2. La presencia de comerciantes, transeúntes y clientes en los alrededores generó momentos de tensión mientras los agentes y los presuntos asaltantes intercambiaban disparos.

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De acuerdo con información policial, los efectivos que participaron en el operativo pertenecen a la División de Inteligencia y la División de Robos de la Dirincri. Los detectives llegaron al lugar cuando los sujetos armados intentaban despojar de su camioneta al conductor.

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Balacera ocurrió frente a mercado de Tablada de Lurín

La intervención policial tomó por sorpresa a los presuntos delincuentes, quienes habrían respondido con disparos contra los agentes. Ante la agresión, los policías utilizaron sus armas de reglamento para repeler el ataque y evitar que los sospechosos huyeran con el vehículo.

El intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos. En medio del enfrentamiento, un suboficial de segunda de la PNP resultó herido, al igual que dos de los presuntos integrantes de la banda que habría intentado apoderarse de la camioneta.

El sonido de los disparos provocó que las personas que se encontraban en la zona buscaran refugio dentro de establecimientos comerciales y otros espacios cercanos. La Policía logró finalmente controlar la situación y frustrar el robo.

Según fuentes policiales, los dos sospechosos heridos formarían parte de una organización dedicada al robo de camionetas en Lima sur. Ambos quedaron bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su participación en el hecho.

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Heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador

Tras el enfrentamiento, los tres heridos fueron evacuados de emergencia para recibir atención médica. El efectivo policial y los dos presuntos delincuentes fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde ingresaron para ser atendidos por el personal médico.

La Policía mantiene la custodia de los dos sospechosos en el establecimiento de salud. En tanto, los agentes de la Dirincri continúan con las diligencias para reconstruir la tentativa de robo, identificar a otros posibles integrantes de la banda y determinar cómo se produjo el intercambio de disparos.

Las autoridades también deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y verificar la procedencia de las armas utilizadas durante el hecho ocurrido en esta zona de Villa María del Triunfo.

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