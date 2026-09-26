Tragedia en Pasco: tres muertos deja choque entre camioneta y auto en carretera hacia Canta

Tres personas fallecidas dejó la colisión entre una camioneta y un automóvil en la región Pasco. El accidente se registró esta madrugada a la altura del kilómetro 42+200 de la carretera Pasco-Huayllay-Canta, cerca de la laguna Siete Colores, y mantiene el tránsito restringido en este sector de la vía.

Según información preliminar, las unidades implicadas son un automóvil de placa AVK-541 y una camioneta de matrícula CDV-881, perteneciente a una empresa. El fuerte impacto dejó ambos vehículos con severos daños y generó la intervención inmediata de las autoridades.

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Choque de vehículos dejó tres fallecidos

El automóvil era conducido por Esguin Pintado Puelles, quien se desplazaba desde Huánuco hacia Lima, acompañado de personas que eran sus allegados. Debido al choque, el vehículo de color rojo quedó completamente destrozado. Dos cuerpos, un varón y una mujer aún no identificados, permanecían en el interior, mientras que un tercer cuerpo quedó tendido en la vía pública a raíz del impacto.

Por su parte, la camioneta terminó empotrada contra el sardinel de la carretera y presentó graves daños producto de la colisión. Agentes de la comisaría de Morococha realizan las diligencias, mientras se espera la intervención del fiscal de turno para el levantamiento de los cuerpos.

Segundo accidente en menos de una semana

A raíz del siniestro, el tránsito permanece restringido en este sector de la carretera que conecta las regiones de Pasco, Junín y Lima. De momento, solo un carril se encuentra habilitado, lo que provoca congestión vehicular.

Las razones del accidente aún no han sido esclarecidas. Se espera que las diligencias policiales y fiscales determinen la causa de la colisión, que ocurrió apenas dos días después de otro siniestro registrado en la misma ruta Canta-Huayllay-Pasco, donde dos personas perdieron la vida tras el despiste de un camión.