Sullana: Oficial de Integridad participa en encuentro del Poder Judicial sobre lucha contra la corrupción

Con la participación de los presidentes de las 34 Cortes Superiores de Justicia del país, además de magistrados y destacados especialistas internacionales, se llevó a cabo la clausura del II Encuentro Nacional e Internacional del Poder Judicial sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Unidad de Integridad del Poder Judicial.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Sullana, participó, el Oficial de Integridad de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien destacó que, durante este evento, se promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer una cultura institucional basada en la integridad, la ética, la transparencia y la prevención de la corrupción.

La clausura, estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Orlando Becerra Suárez, quien hizo entrega a los participantes, como muestra de fraternidad institucional y en representación de la tierra que acogió este importante encuentro nacional.