Mototaxista muere acribillado en Comas: sicarios lo siguieron y abrieron fuego cerca a su casa
Angelo Reyes Aldazabal fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una moto lineal. Cámaras de seguridad registraron el ataque y la Policía halló al menos 12 casquillos en la zona.
Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del domingo 27 de septiembre, cuando se desplazaba por la avenida Chacra Cerro, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada por la Policía como Angelo Reyes Aldazabal, de 30 años.
El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que Reyes Aldazabal conducía su mototaxi cuando una motocicleta lineal, ocupada por dos sujetos, se aproximó a su unidad.
Video destacado
TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA
Uno de los atacantes descendió de la motocicleta y comenzó a disparar contra el mototaxi, mientras este continuaba avanzando por la vía. Luego, el agresor volvió a subir al vehículo y siguió la ruta de la víctima, quien había resultado herida.
- Cronograma de pagos del sector público de octubre 2026 en el Banco de la Nación: estas son las fechas confirmadas para este mes
- Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia
Reyes Aldazabal fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos, los médicos certificaron su fallecimiento.
Policía recoge evidencias
Tras el ataque, agentes policiales y peritos de Criminalística acudieron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena fueron hallados al menos 12 casquillos de bala.
Los investigadores buscan determinar la identidad y el paradero de los responsables, además de establecer el móvil del asesinato. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán parte de las evidencias recogidas durante las primeras diligencias.
Vecinos de la zona señalaron que Reyes Aldazabal era conocido por trabajar como mototaxista y residía desde hace varios años en el sector. Tras el crimen, residentes reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.
La investigación quedó a cargo de la Policía, que continúa con la recopilación de evidencias para esclarecer el asesinato.