Mototaxista muere acribillado en Comas: sicarios lo siguieron y abrieron fuego cerca a su casa

Un mototaxista, identificado como Angelo Reyes Aldazabal, fue asesinado a balazos en Comas la noche del 27 de septiembre. El crimen ocurrió en la avenida Chacra Cerro, donde el ataque fue captado por cámaras de seguridad. | composición LR

Un mototaxista, identificado como Angelo Reyes Aldazabal, fue asesinado a balazos en Comas la noche del 27 de septiembre. El crimen ocurrió en la avenida Chacra Cerro, donde el ataque fue captado por cámaras de seguridad. | composición LR

Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del domingo 27 de septiembre, cuando se desplazaba por la avenida Chacra Cerro, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada por la Policía como Angelo Reyes Aldazabal, de 30 años.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que Reyes Aldazabal conducía su mototaxi cuando una motocicleta lineal, ocupada por dos sujetos, se aproximó a su unidad.

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Uno de los atacantes descendió de la motocicleta y comenzó a disparar contra el mototaxi, mientras este continuaba avanzando por la vía. Luego, el agresor volvió a subir al vehículo y siguió la ruta de la víctima, quien había resultado herida.

Reyes Aldazabal fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos, los médicos certificaron su fallecimiento.

Policía recoge evidencias

Tras el ataque, agentes policiales y peritos de Criminalística acudieron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena fueron hallados al menos 12 casquillos de bala.

Los investigadores buscan determinar la identidad y el paradero de los responsables, además de establecer el móvil del asesinato. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán parte de las evidencias recogidas durante las primeras diligencias.

Vecinos de la zona señalaron que Reyes Aldazabal era conocido por trabajar como mototaxista y residía desde hace varios años en el sector. Tras el crimen, residentes reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.

La investigación quedó a cargo de la Policía, que continúa con la recopilación de evidencias para esclarecer el asesinato.