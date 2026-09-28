Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva a investigado por agredir a policía

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura ordenó la prisión preventiva por siete meses de Manuel Mijail C.C., quien viene siendo investigado por los presuntos delitos de formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad, daño agravado, así como por fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos.

Los hechos que son materia de investigación, se registraron el 23 de septiembre, a las 23:15 horas aproximadamente, en las inmediaciones del AA.HH. Nueva Esperanza (distrito de Veintiséis de Octubre), cuando una motocicleta de color negro, sin placa de rodaje, tripulada por dos personas de sexo masculino circulaba a excesiva velocidad.

Al pedir que se detengan, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga por varios sectores de la zona, hasta que finalmente perdieron el control del vehículo, ante ello el personal policial redujo al copiloto, identificado como Manuel Mijail C.C., a quien se le halló, en un bolsillo de su short, once municiones de distintos calibres y marcas.

En la intervención, esta persona opuso resistencia, agrediendo a un suboficial de la PNP, a quien causó lesiones en el antebrazo y la rodilla derecha, además de golpear el vehículo policial.

El hecho generó la aglomeración de moradores de la zona, quienes intentaron impedir el traslado del detenido, arrojando piedras contra el patrullero —rompiendo el parabrisas delantero—, perforaron con un objeto punzocortante un neumático y ocasionaron una abolladura en el parachoque delantero.

Asimismo, el conductor del vehículo menor logró darse a la fuga durante los incidentes; según lo referido por el detenido, respondería al nombre de Lorenzo Daniel F.N., cuya identidad se encuentra en proceso de verificación.