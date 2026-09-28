Corte de Lambayeque aborda la ética e integridad como ejes de la función judicial

Con el propósito de promover la reflexión sobre los principios éticos que orientan el ejercicio de la función pública y la administración de justicia, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló la capacitación denominada “Ética e Integridad en la Administración de Justicia”, actividad aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 1352-2026-P-CSJLA.

La jornada fue organizada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA, con el respaldo de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y contó con la participación de la Dra. Lizeth Arteaga Muñoz, jueza del Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, como expositora.

Durante la capacitación, la magistrada planteó una reflexión inicial sobre la naturaleza humana y las distintas concepciones filosóficas acerca de lo bueno y lo malo, para luego abordar el papel de la libertad en la toma de decisiones y la responsabilidad que implica la autodeterminación frente a los límites éticos.

En este recorrido, explicó algunas de las principales corrientes filosóficas vinculadas con la ética, entre ellas el jusnaturalismo, que plantea la existencia de criterios objetivos para distinguir entre lo bueno y lo malo, y el utilitarismo, asociado a la búsqueda del mayor bien para el mayor número de personas. Estos conceptos fueron relacionados con situaciones concretas vinculadas al ejercicio profesional y la toma de decisiones.

Uno de los aspectos centrales de la exposición estuvo referido a la corrupción y su impacto en la vida cotidiana, destacando que sus efectos alcanzan directamente a las personas. Asimismo, se realizó un breve análisis de casos de corrupción registrados en el sistema de justicia penal y sus repercusiones en el funcionamiento institucional, a partir de un documento público cuya lectura fue recomendada a los participantes.

La especialista también abordó la formación ética como parte del desarrollo moral, diferenciando entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, para luego trasladar estos conceptos al ámbito de la función pública y explicar la importancia de la integridad pública en el desempeño de quienes ejercen responsabilidades dentro del Estado.

Como parte de la jornada, se revisaron además algunos lineamientos contenidos en una guía de buenas prácticas en materia ética de la Academia Judicial de Chile, relacionados con el trato y la cortesía, los nombramientos, el uso de redes sociales, la igualdad y no discriminación, el enfoque de género, el uso de la inteligencia artificial y la relación con los distintos actores del sector público.

La actividad permitió a los participantes analizar la ética no solo como un conjunto de conceptos, sino como un componente presente en las decisiones y actuaciones cotidianas dentro de la administración de justicia, resaltando la responsabilidad que corresponde a cada servidor y funcionario público en el ejercicio de sus funciones.