Sullana: estudiantes de Derecho de la UNF conocen funcionamiento de la Unidad de Flagrancia

Estudiantes de Derecho de la UNF participaron en la Ruta de Flagrancia. Foto: difusión.

Estudiantes de Derecho de la UNF participaron en la Ruta de Flagrancia. Foto: difusión.

Un grupo de 20 estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) visitaron las instalaciones de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, con el objetivo de conocer el funcionamiento de este sistema en el que intervienen de manera articulada el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública.

La bienvenida estuvo a cargo del administrador de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, Percy Gonzaga Correa, y de la magistrada de flagrancia María Jacinto Atoche, quienes explicaron a los estudiantes aspectos relacionados con la atención de los casos bajo este modelo de justicia.

Como parte de la actividad, los estudiantes presenciaron la escenificación de un caso de conducción en estado de ebriedad, a través de la cual conocieron las actuaciones que desarrolla cada operador de justicia durante el procedimiento.

Asimismo, participaron en una simulación de audiencia dirigida por la magistrada Karla Mercedes Gaona Merino y una exposición sobre la ley 32348 a cargo del magistrado Anthony Enrique Vargas Jiménez.

Ademas, participaron también Rony Alexander Piñarreta Olivares, director de la Escuela Profesional de Derecho y Guiceli Codina Patiño García, docente de la Universidad Nacional de Frontera.