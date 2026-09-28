Magistrado de la Corte de Lambayeque obtiene tercer lugar en Congreso Internacional de Familia

Como parte de las actividades de clausura del I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, los participantes rindieron una evaluación final en formato de trivia, que permitió poner a prueba los conocimientos adquiridos durante las jornadas académicas desarrolladas en Ayacucho.

Entre los participantes destacados se encontró el magistrado Ronald Fabián Díaz Correa, del 1.° Juzgado de Familia de Chiclayo, quien obtuvo el tercer lugar en la competencia y formó parte de los diez primeros puestos de la clasificación final.

La evaluación constituyó una dinámica de cierre que permitió a los asistentes demostrar, de manera ágil y participativa, los conocimientos incorporados durante las conferencias, ponencias y demás actividades académicas del encuentro internacional.

Como reconocimiento a su destacado desempeño, los diez primeros participantes recibieron como premio una Alexa, en una jornada que combinó aprendizaje, intercambio de experiencias y participación activa entre los representantes de las diferentes Cortes Superiores de Justicia.

Con esta actividad concluyó el I Congreso Internacional de Familia, dejando como resultado no solo nuevos conocimientos y experiencias compartidas, sino también espacios de participación que permitieron reconocer el desempeño de los magistrados y profesionales que formaron parte de esta jornada nacional e internacional.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cuenta con magistrados y profesionales que destacan no solo por su experiencia y compromiso con la labor jurisdiccional, sino también por su participación activa en espacios de capacitación e intercambio de conocimientos, demostrando las capacidades que distinguen a quienes integran esta institución y contribuyen cada día a brindar un mejor servicio de justicia.