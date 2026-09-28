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Judicialidad

Magistrado de la Corte de Lambayeque obtiene tercer lugar en Congreso Internacional de Familia

El juez del 1.° Juzgado de Familia de Chiclayo formó parte de los diez primeros puestos de la evaluación realizada durante el encuentro en Ayacucho.

Magistrado de Lambayeque obtuvo tercer lugar en Congreso Internacional de Familia. Foto: difusión.
Magistrado de Lambayeque obtuvo tercer lugar en Congreso Internacional de Familia. Foto: difusión.
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Como parte de las actividades de clausura del I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, los participantes rindieron una evaluación final en formato de trivia, que permitió poner a prueba los conocimientos adquiridos durante las jornadas académicas desarrolladas en Ayacucho.

Entre los participantes destacados se encontró el magistrado Ronald Fabián Díaz Correa, del 1.° Juzgado de Familia de Chiclayo, quien obtuvo el tercer lugar en la competencia y formó parte de los diez primeros puestos de la clasificación final.

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La evaluación constituyó una dinámica de cierre que permitió a los asistentes demostrar, de manera ágil y participativa, los conocimientos incorporados durante las conferencias, ponencias y demás actividades académicas del encuentro internacional.

Como reconocimiento a su destacado desempeño, los diez primeros participantes recibieron como premio una Alexa, en una jornada que combinó aprendizaje, intercambio de experiencias y participación activa entre los representantes de las diferentes Cortes Superiores de Justicia.

Con esta actividad concluyó el I Congreso Internacional de Familia, dejando como resultado no solo nuevos conocimientos y experiencias compartidas, sino también espacios de participación que permitieron reconocer el desempeño de los magistrados y profesionales que formaron parte de esta jornada nacional e internacional.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cuenta con magistrados y profesionales que destacan no solo por su experiencia y compromiso con la labor jurisdiccional, sino también por su participación activa en espacios de capacitación e intercambio de conocimientos, demostrando las capacidades que distinguen a quienes integran esta institución y contribuyen cada día a brindar un mejor servicio de justicia.

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