Motociclista muere en accidente de tránsito y genera fuerte tráfico en la Panamericana Norte

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Un accidente de tránsito se reportó en la Panamericana Norte, a la altura de la galería Unión Plaza, en Puente Piedra. El siniestro dejó a un motorizado muerto, aún no identificado, mientras las autoridades cerraron los carriles para realizar las diligencias del caso. El hecho ha provocado una fuerte congestión vehicular en el sentido de norte a sur.

Congestión a la altura del mercado Huamantanga en Puente Piedra

El siniestro movilizó a efectivos de la Policía Nacional y paramédicos, quienes acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo del motociclista fallecido, quien quedó tendido a un lado de la vía producto del impacto. Asimismo, su vehículo quedó totalmente destrozado.

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Hasta el momento, las circunstancias del accidente de tránsito no han sido esclarecidas. Testigos de la zona permanecieron en el lugar a la espera de la llegada del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cadáver y restablecer el tránsito en la vía.