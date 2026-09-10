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Motociclista muere en accidente de tránsito y genera fuerte tráfico en la Panamericana Norte

Efectivos de la Policía Nacional y paramédicos realizan las diligencias del caso, mientras el tránsito ha quedado restringido momentáneamente producto del siniestro.

Accidente de tránsito ocasiona congestión vehicular en la Panamericana Norte
Accidente de tránsito ocasiona congestión vehicular en la Panamericana Norte
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Un accidente de tránsito se reportó en la Panamericana Norte, a la altura de la galería Unión Plaza, en Puente Piedra. El siniestro dejó a un motorizado muerto, aún no identificado, mientras las autoridades cerraron los carriles para realizar las diligencias del caso. El hecho ha provocado una fuerte congestión vehicular en el sentido de norte a sur.

Congestión a la altura del mercado Huamantanga en Puente Piedra

Congestión a la altura del mercado Huamantanga en Puente Piedra

El siniestro movilizó a efectivos de la Policía Nacional y paramédicos, quienes acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo del motociclista fallecido, quien quedó tendido a un lado de la vía producto del impacto. Asimismo, su vehículo quedó totalmente destrozado.

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Hasta el momento, las circunstancias del accidente de tránsito no han sido esclarecidas. Testigos de la zona permanecieron en el lugar a la espera de la llegada del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cadáver y restablecer el tránsito en la vía.

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