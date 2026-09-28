Sullana: Corte de Justicia realiza ceremonia por el Día del Himno Nacional

En el marco de la conmemoración del Día del Himno Nacional del Perú, la Corte Superior de Justicia de Sullana realizó una ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Sullana, reafirmando el respeto por los símbolos patrios.

El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, del jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODANC) de Sullana, Luciano Castillo Gutiérrez y de la jueza titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Sullana, Katia Lachapelle Ocaña.

Por su parte, el izamiento de la bandera de Sullana estuvo a cargo de la asesora de Presidencia, Ericka Agurto Zapata, y de las servidoras administrativas Karen Távara Valdez y María Isabel Cortez Cáceres.

Como parte de la ceremonia, la servidora judicial Camila Pérez Burgos realizó la lectura de la reseña histórica sobre el origen y la creación del Himno Nacional del Perú. Cabe señalar que, mediante la Ley N.° 32565, se declaró el 28 de septiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú, en reconocimiento a este importante símbolo de nuestra identidad nacional