Chiclayo: madre de menor víctima de agresión sexual denuncia acoso contra su hija en redes sociales

La madre de la adolescente víctima de presunta agresión sexual por parte de tres menores en Chiclayo (Lambayeque) denunció este lunes 28 de septiembre que su hija viene siendo blanco de acoso y hostigamiento en las redes sociales. Esto sucede luego de que los acusados fueron retenidos por la Policía Nacional (PNP).

Según detalló la progenitora en diálogo con los medios de comunicación, en diversas plataformas de internet se ha compartido la foto de su hija con fuertes calificativos tras el deleznable episodio que le tocó vivir a sus 13 años de edad, lo cual ha tenido un impacto psicológico muy fuerte. En ese sentido, pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

"Pido apoyo a la ministra de la Mujer para que haya justicia, porque mi hija está sufriendo de bullying. Los familiares de los menores la han puesto en las redes sociales", señaló la indignada madre.

Intentarían frenar la denuncia

En otro momento, la madre denunció que los familiares de los adolescentes de 13, 14 y 16 retenidos habrían intentado ofrecerle dinero a través de amistades cercanas para frenar el proceso. Ante ello, exigió celeridad y probidad a las autoridades que tienen a cargo el caso con el fin de que se determinen las responsabilidades y eventuales sanciones. "Yo quiero justicia", enfatizó.

Los tres menores permanecen en la carceleta de la Comisaría del Norte mientras continúan las indagaciones a cargo del Ministerio Público. Por otro lado, la víctima viene recibiendo soporte emocional y legal por parte del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de esta dependencia policial.

Caso por presunta agresión sexual

De acuerdo con la denuncia de la madre, la adolescente salió de su vivienda, ubicada en el distrito de Pimentel, con la intención de reunirse con uno de sus compañeros de escuela.

Al transcurrir varias horas, la madre intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación por su paradero, decidió acudir a la vivienda del compañero.

En el lugar encontró a su hija desorientada. Posteriormente, la menor relató lo que habría ocurrido, información que fue trasladada por su madre a las autoridades policiales.

Según la denuncia, la adolescente habría sido obligada por los involucrados a ingerir una sustancia conocida como tusi, tras lo cual perdió el conocimiento.

La menor señaló posteriormente que habría sido víctima de una agresión sexual por parte de uno de sus compañeros. Las circunstancias exactas del hecho y la participación que habría tenido cada uno de los adolescentes deberán ser determinadas durante la investigación.