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León XIV en Perú: Gobierno proyecta un papamóvil por región para su traslado en Lima, Chiclayo, Ucayali y Cusco

El canciller Carlos Espá anunció que dos papamóviles ya están en proceso de construcción y se sumarán a otros dos donados por General Motors, asegurando así un adecuado desplazamiento del Santo Padre.

Papamóvil trasladará a León XIV en cuatro regiones del país
Papamóvil trasladará a León XIV en cuatro regiones del paísFoto: Julien de Rosa/AFP
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Ante la esperada visita del papa León XIV al Perú, el Gobierno proyecta disponer de cuatro papamóviles para facilitar su recorrido por cada región que visitará. El canciller de la República, Carlos Espá, informó que la construcción de dos de estos vehículos ya fue encargada y se espera que estén listos para cuando llegue el Santo Padre a cumplir su agenda en el país del 11 al 16 de noviembre.

Como parte de su itinerario, el líder de la Iglesia Católica tiene planeado visitar Lima, Chiclayo, Ucayali y Cusco, por lo que estos vehículos estarían a su plena disposición en el recorrido que hará por estas regiones. “La idea es que tengamos unidades disponibles en los diferentes traslados”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa realizada este 28 de septiembre.

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Cuatro papamóviles para la visita de León XIV al Perú

Los dos vehículos mandados a hacer por el Gobierno se sumarían a otros dos papamóviles que fueron regalados por la empresa General Motors, según reveló semanas atrás Raúl Díez Canseco, asesor especial de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel 'Visita de Su Santidad Papa León XIV'.

“Así un papamóvil estará en Chiclayo, uno en Ucayali, uno en Cusco y por supuesto el de Lima”, declaró. La finalidad de estas unidades es facilitar el traslado de León XIV durante sus recorridos públicos y permitir que pueda ver a los fieles y, de manera viceversa, que la población pueda observarlo mientras se desplaza por las ciudades.

El primer papamóvil lo abordará en Lima

El canciller Carlos Espá precisó que la primera vez que el papa León XIV utilizará este vehículo en el país será tras su llegada al Grupo Aéreo N° 8 en el Callao. Desde este punto, el Sumo Pontífice subirá al papamóvil para ser trasladado por las principales vías de la ciudad, aunque por el momento no se ha informado sobre la ruta que seguirá. Su destino será Palacio de Gobierno, donde sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori.

Las autoridades eclesiásticas han destacado el amplio número de actividades que contempla la agenda de León XIV y señalaron que Dios le dará la energía necesaria para cumplir con todas las diligencias sin contratiempos para estar cerca de los fieles que lo esperan con ansias.

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