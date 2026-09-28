Policía muere y su colega queda herido tras despiste en la ruta Tacna-Arequipa

Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció y otro resultó herido tras sufrir un despiste en la ruta Tacna-Arequipa. El accidente ocurrió aproximadamente a las 13.20 h del sábado 27 de septiembre, a la altura del kilómetro 1130+800 de la carretera Panamericana Sur, en jurisdicción del Destacamento de Protección de Carreteras (Desprcar) Montalvo.

El vehículo, de placa Z6C-593, marca Chevrolet, modelo Onix y de color plata, circulaba de sur a norte y terminó volcado a un lado de la vía. El personal de carreteras tomó conocimiento del hecho a las 13.35 h a través de una llamada telefónica del clase de base del Desprcar Montalvo y llegó al lugar a las 13.59 h. En la zona no hay cobertura telefónica, lo que dificultó las comunicaciones.

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Identifican a efectivos afectados tras accidente

Los ocupantes fueron identificados como dos efectivos que laboran en la comisaría La Concordia de la Región Policial Tacna. El fallecido es Ricardo Cuela Choquehuayta. El herido es el suboficial de tercera de la PNP (S3) Ronald Nilson Sivana Ojeda, de 21 años, quien también presta servicios en la misma dependencia.

El caso fue puesto a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la PNP Moquegua para las diligencias de ley.