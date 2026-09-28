Tres presuntos casos de violación sexual en colegios son investigados por la UGEL Cusco

Otro caso involucra a un niño de ocho años, presuntamente abusado por adolescentes en su escuela. La denuncia fue presentada en 2026 y se está evaluando la demora en las indagaciones administrativas.

Otro caso involucra a un niño de ocho años, presuntamente abusado por adolescentes en su escuela. La denuncia fue presentada en 2026 y se está evaluando la demora en las indagaciones administrativas. Foto: Difusión

Tres presuntos casos de violación sexual ocurridos dentro de instituciones educativas son materia de investigación por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Cusco. Los hechos corresponden a distintos casos y, según la información proporcionada, involucran a menores de edad. Mientras las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial desarrollan las diligencias correspondientes, la UGEL realiza el seguimiento de los procedimientos administrativos.

La Gerencia Regional de Educación (Geresa) solicitó un informe para conocer el estado de las investigaciones administrativas relacionadas con estos hechos. Su titular, Heraclio Valencia, indicó que se mantiene reserva sobre los casos debido a que involucran a menores y que se han aplicado los protocolos de atención inmediata establecidos para estas situaciones.

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UGEL Cusco investiga un caso ocurrido en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega

Uno de los expedientes corresponde a un hecho registrado en 2024 en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega. De acuerdo con la información reportada, un menor de 14 años habría sido agredido sexualmente dentro del plantel. A raíz de este caso, la UGEL Cusco abrió un procedimiento administrativo contra cuatro docentes, debido a que no habrían garantizado el cuidado correspondiente del estudiante.

El segundo caso involucra a un menor de ocho años perteneciente a una institución educativa particular. Según la investigación, el niño habría sido víctima de abuso sexual por parte de adolescentes de la misma institución durante 2024. Sin embargo, la denuncia por estos hechos fue presentada por la familia recién en 2026. Un tercer caso también se encuentra bajo investigación, aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido.

Denuncia por abuso sexual contra menor de ocho años fue presentada en 2026

Además de las diligencias judiciales y fiscales, la Geresa busca determinar el avance de los procesos administrativos iniciados por la UGEL. Valencia señaló que se ha solicitado información para completar las indagaciones y establecer las razones de la demora registrada en procedimientos que llevan más de un año en trámite.

El funcionario también precisó que las investigaciones externas corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial, mientras que la UGEL Cusco mantiene el seguimiento desde el ámbito administrativo. Las autoridades educativas indicaron que los casos son manejados con reserva para evitar la exposición de los nombres de las instituciones y, principalmente, de los menores involucrados.