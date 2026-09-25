Machu Picchu: turista mexicano de 66 años falleció tras sufrir descompensación en el sector Andenes

Un turista mexicano de 66 años, Álvaro Sánchez Pérez, falleció en Machu Picchu tras sufrir una descompensación durante su visita el 25 de septiembre de 2026.

Un turista mexicano de 66 años, Álvaro Sánchez Pérez, falleció en Machu Picchu tras sufrir una descompensación durante su visita el 25 de septiembre de 2026. Foto: Andina/Ministerio de Cultura/Composición LR

Un turista mexicano de 66 años falleció este viernes 25 de septiembre de 2026 mientras realizaba una visita a la ciudadela de Machu Picchu, en Cusco. El visitante, identificado como Álvaro Sánchez Pérez, sufrió una descompensación aproximadamente a las 9.25 a. m., cuando se encontraba en una plataforma de la Ruta 02, en el sector Andenes, ubicado en la parte alta del sitio arqueológico.

El hecho ocurrió mientras el visitante realizaba un registro fotográfico durante su recorrido. Personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu acudió ante la emergencia y brindó asistencia inmediata, además de comunicar la situación al personal de salud de la clínica situada en el ingreso a la ciudadela y a la Policía Nacional del Perú.

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Turista mexicano sufrió una descompensación mientras realizaba fotografías en Machu Picchu

De acuerdo con el comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la emergencia se produjo durante la mañana del viernes 25 de septiembre. El turista se encontraba en una plataforma de la Ruta 02, en el sector Andenes, cuando presentó la descompensación mientras tomaba fotografías durante su visita.

El personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu intervino de manera inmediata tras conocer lo ocurrido. La atención se realizó en el mismo lugar y posteriormente se informó de la emergencia a los servicios correspondientes para la evaluación del visitante.

Personal del parque atendió la emergencia y comunicó el caso

Tras recibir asistencia, el visitante fue evaluado por el personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso a la ciudadela. Luego de la evaluación correspondiente, se constató que no presentaba signos de vida.

El caso también fue comunicado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, entidad a la que se informó lo ocurrido para continuar con los procedimientos establecidos por ley. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco expresó sus condolencias a los familiares y allegados del visitante mexicano.