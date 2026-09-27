Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Más de 8 mil casos de abuso sexual fueron cometidos por menores de edad. -La República-

Más de 8 mil casos de abuso sexual fueron cometidos por menores de edad. -La República-

Padres y cuidadores saben que un menor puede abusar sexualmente de otro menor. Es un problema difícil de abordar, pero que tras reconocer su existencia demanda en las familias asumir acciones preventivas, con un enfoque educativo.

Solo en los últimos cuatro años y medio, menores de edad cometieron 8.375 infracciones de violación de la libertad sexual en Lima Metropolitana y el Callao. La cifra resulta de las denuncias formuladas por las víctimas. Y se incrementa desde la perspectiva nacional: 28.809 casos, de acuerdo con lo reportado por cada registro fiscal del Ministerio Público, en el mismo período.

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Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional admiten que se trata del delito con el mayor porcentaje de víctimas que no denuncia los hechos: 7 de cada 10 damnificadas no reportan lo sucedido. Es por desconfianza en las autoridades y por un dato que condiciona comportamientos: ocho de cada 10 agresores son familiares o amigos cercanos de las víctimas.

Detrás del silencio institucional hay una realidad devastadora que ocurre de forma constante en el país.

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El adolescente de 16 años que fue abusado por sus compañeros del Liceo Naval de San Borja debió ser protegido, pero el sistema falló y la protección de las niñas, niños y adolescentes sigue siendo una deuda pendiente que se niegan a saldar.

El epicentro del delito

Y, pese a que no se denuncia la mayoría de casos, las estadísticas oficiales revelan que los episodios de abuso sexual crecen en forma acelerada y constante en el Perú.

De los 8.375 casos reportados en la capital de la República y en el Callao en los últimos cuatro años y medio, 878 fueron perpetrados en Lima. Siguen los distritos de San Juan de Lurigancho (465), Independencia (456), Callao (445), Ate (378), San Martin de Porres (344), Villa María del Triunfo (334), Ventanilla (323), Comas (320) y Puente Piedra (273).

Salvo Santa María del Mar donde no se reportó ninguna violación en todo ese tiempo bajo estudio, los demás sí reportaron las agresiones. Y, como se consignó, se trata de un problema que no solo es grave, sino que aumenta año a año. En forma permanente y veloz.

Por tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, hubo 2.152 incidentes denunciados; por esa misma modalidad sin consentimiento: 1.281; violación sexual 1.044; acoso sexual 231; chantaje sexual 31; y violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir: 13.

También se registraron casos por violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento 4; y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave 2.

Además, por violación de persona bajo autoridad o vigilancia; violación sexual mediante engaño; responsabilidad especial; formas agravadas; tratamiento terapéutico; y 293 casos sin registro de delito específico.

El hogar podría ser una barrera de contención, pero en algunos casos se convierten en una trampa, pues los especialistas señalan que la mayoría de las agresiones sexuales es cometida por personas cercanas a los agraviados. Lamentablemente, el miedo y la vergüenza silencian a las víctimas de violencia sexual.

Un sostenido incremento anual

La gerenta del Observatorio de Criminalidad, Brenda Belleza, precisó que entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 17.326 infracciones a la ley penal atribuidas a adolescentes en todo el país.

De este total, el 25,4% corresponde a infracciones por violación de la libertad sexual, las cuales presentan una tasa de crecimiento anual de 3,3% al comparar las cifras de 2022 y 2025.

Para el cierre de 2026 se proyectan 6.266 infracciones, equivalentes aproximadamente a 18 ingresos diarios.

Indicó que el 53,8% se concentra en diez distritos fiscales, principalmente Arequipa y los distritos fiscales de Lima Metropolitana. En el caso de Ucayali registra la mayor tasa de aumento de este grupo con 23,9%.

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Más de la mitad de estas infracciones (52,3%) corresponde a: tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad, violación sexual de menor de edad y tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

Si bien algunas infracciones representan menos del 1% del total, manifiestan tasas de crecimiento relevantes, entre ellas chantaje sexual (39,2%), violación de persona en imposibilidad de resistir (25,1%) y acoso sexual (18,2%).

En paralelo, entre enero y agosto de 2026, se registraron 24.358 delitos denunciados por violación de la libertad sexual cometidos por adultos. Esto es el 2,9% del total de delitos denunciados y consignados en el Ministerio Público.

Esta cifra representa aproximadamente 100 delitos denunciados diariamente, o cuatro por hora, y registra una tasa de crecimiento anual de 3,2%. El 50,5% se concentra en nueve distritos fiscales, que, en su mayoría, coinciden con aquellos que registran el mayor número de infracciones atribuidas a adolescentes por violación de la libertad sexual.”

Bromley: 'Dejan traumas para toda la vida'

El médico psiquiatra Carlos Bromley calificó el caso del Liceo Naval de San Borja como 'un hecho trágico que involucra al ambiente familiar y escolar'. Asegura que la violencia en las aulas no es aislada, sino un reflejo de la crueldad, el machismo, la discriminación y la normalización de las agresiones presentes en la sociedad.

Bromley indicó que la violencia y los abusos de menores en entornos escolares reflejan una profunda crisis social y de salud mental que requiere una política pública inmediata en los colegios. Enfatizó que es imperativo implementar estrategias de salud mental dentro de las instituciones educativas para prevenir conductas infractoras y proteger a los sectores más vulnerables.

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El especialista anotó que el impacto del abuso sexual en menores es inmenso porque, por lo general, el delito es cometido por personas en las que depositan su confianza.

“Estos eventos dejan marcas y traumas para toda la vida, más aún cuando son cometidos por personas en quienes confían, generalmente familiares, profesores o personas en quienes los menores comienzan a depositar sus primeros afectos”, señaló.

“Las casas, los colegios, se convierten en lugares donde se sienten amparados, donde asumen que nada les va a pasar. Entonces cuando ocurren hechos traumáticos generan marcas fuertes”, añadió Bromley.