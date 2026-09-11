Ejército pide S/88,6 millones para volar helicópteros pero el Mindef no responde

La Contraloría señala que, sin el presupuesto requerido por la Aviación del Ejército, no habrá disponibilidad de aeronaves para atender las emergencias de El Niño. Foto: Ejercito peruano

La Contraloría señala que, sin el presupuesto requerido por la Aviación del Ejército, no habrá disponibilidad de aeronaves para atender las emergencias de El Niño. Foto: Ejercito peruano

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En comparación con la situación de emergencia por el fenómeno El Niño de 2017, en la actualidad la capacidad de respuesta de la flota de aviones y helicópteros del Ejército para atender la crisis climática en curso es menor y crítica, según un reporte de la Contraloría General de la República.

La Aviación del Ejército informó a la Comandancia General del Ejército de la necesidad de requerir presupuesto adicional al Ministerio de Defensa para ampliar el recurso calendario de los helicópteros de fabricación rusa Mi.

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Sin embargo, pese a las alertas sobre la dimensión del impacto del evento climático El Niño, que se ha iniciado este año y se prolongará hasta el próximo, los fondos no han sido transferidos para la contratación de los servicios necesarios. Cada día que pasa afecta la disponibilidad de los helicópteros, de crucial importancia en contextos de desastres.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el equipo de auditores de la Contraloría, las autoridades de la Aviación del Ejército comunicaron a la Comandancia General del Ejército y a la Oficina de Presupuesto, la urgente disponibilidad presupuestal para la ampliación del recurso calendario para no interrumpir la operatividad de helicópteros.

La suma solicitada alcanza los S/ 61.050.000, pero no ha habido respuesta.

El cinco de mayo de este año, la Aviación del Ejército advirtió que son de especial atención los helicópteros (rusos) Mi-171-SHP, cuya vida útil vence entre el 15 de octubre de 2026 y el 9 de junio de 2027, pasarán al estado de inoperatividad vencido dicho plazo.

Esto es, de no recibir la ampliación de horas, no podrían intervenir en acciones de emergencia.

La Oficina de Presupuesto contestó que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar dicha intervención con cargo a su Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2026, ni mediante modificaciones presupuestarias internas.

La empresa panameña Milenium Veladi Corp. no ha cumplido con el contrato de "overhaul" (reparación total) de tres helicópteros rusos, según la Contraloría. Foto: Ejercito Peruano

Cada vez peor

La dependencia también informó a la Comandancia General del Ejército sobre las consecuencias de la carencia de fondos: "La no ejecución de la ampliación del recurso calendario de las referidas aeronaves ocasionaría una afectación directa en la capacidad de respuesta inmediata del Estado, limitando la ejecución de misiones críticas en zonas de difícil acceso, incrementando los tiempos de atención de emergencias y elevando el riesgo de afectación a la vida, salud e integridad a la población”.

El Ministerio de Defensa fue informado de que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar lo solicitado (...), (por lo que) tenga a bien disponer a quien corresponda gestionar la transferencia financiera de recursos presupuestarios para financiar la demanda adicional para la ampliación del recurso calendario de Helicópteros Mi-171-SHP de la Aviación del Ejército, a fin de garantizar la continuidad de la capacidad operativa aérea para la atención de emergencias, desastres naturales y otras intervenciones de apoyo al Estado.

El reclamo no surtió efecto.

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Cero fondos

El 19 de junio de este año, la Aviación del Ejército presentó una nueva solicitud, esta vez para el financiamiento de 966 horas de vuelo de helicópteros Mi y aviones por S/ 27.502.191 “para atender los requerimientos (necesarios para atender) los estragos de los desastres naturales y así evitar pérdidas humanas, materiales, logísticas y presupuestales”.

De esas 966 horas, 700 horas (72%) son para emergencias de El Niño, 150 para incendios forestales y 116 horas para el friaje.

El Ministerio de Defensa tampoco dio el visto bueno a ninguno de los dos pedidos.

“Ambas demandas (que hacen un total de S/88.852.191) fueron consolidadas por la Secretaría de la Comandancia General del Ejército y remitidas al Secretario General del Ministerio de Defensa el 7 de julio de 2026, para continuar con su trámite”, señalan en su informe los inspectores de la Contraloría.

Al 28 de agosto de 2026, según lo informado por el jefe de la Oficina de Presupuesto del Ejército a la Comisión de Control, las mencionadas demandas adicionales seguían en trámite, reportaron.

Más de un mes después de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, lo solicitado por la Aviación del Ejército con carácter de urgencia todavía no recibe la atención necesaria.

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Herencia onerosa

Si bien es de extrema importancia la habilitación del presupuesto adicional para mantener la operatividad de los helicópteros de fabricación rusa, también es cierto que el Ejército arrastra una mala experiencia.

En 2023, el instituto armado contrató los servicios de la empresa panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), para la reparación mayor de tres helicópteros Mi, por US$20,3 millones. Pese a que el plazo venció hace más de dos años, el proveedor tampoco cumplió con el plazo adicional que se le otorgó.

“A dos días para vencer el plazo previsto (26 de agosto) para la culminación de la prestación de servicio de ‘overhaul’ (reparación mayor) de helicópteros MI, en cumplimiento conciliatorio entre el Ejército y Milenium Veladi Corp., no se evidencia la ejecución de las prestaciones accesorias relacionadas con capacitación sobre modernización de aviónica, proceso de ‘overhaul’ y sistemas digitales, situación que pondría en riesgo la adecuada operatividad” de las aeronaves, señala el informe de la Contraloría.

Debe recordarse que el Ejército contrató sin licitación a la empresa panameña Milenium Veladi Corp. a sabiendas de que los rusos enfrentaban dificultades para cumplir el contrato debido a la guerra con Ucrania. Es más, sobre la base de un informe anterior de la Contraloría sobre este caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a los responsables.