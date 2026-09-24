Es falso que Madre de Dios haya ocupado el último lugar en calidad educativa en 2025, como indicó el candidato del Partido del Buen Gobierno al GORE, Manuel Guevara

En un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Manuel Guevara, del partido del Buen Gobierno, señaló que la situación de la calidad educativa en su región es responsabilidad directa de la actual gestión:

Esta información es falsa. Según el último reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE), en su Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, Madre de Dios ocupó el puesto 22 en el pilar de Educación, con un puntaje de 4.1 sobre 10, por encima de las tres regiones que sí se encuentran en los últimos lugares: Loreto (puesto 25, con 1.6 puntos), Ucayali (puesto 24, con 2.3) y Amazonas (puesto 23, con 3.9). Este índice mide dimensiones importantes como locales escolares con acceso a agua, desagüe, electricidad, internet, logros educativos, entre otros:

Fuente: INCORE, 2025

Aunque Madre de Dios no figura “en el último lugar en calidad educativa”, como mencionó el candidato del Partido del Buen Gobierno al gobierno regional de ese departamento, Manuel Guevara, sí está entre las cuatro regiones con peores resultados.

Asimismo, los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) colocan a Madre de Dios por encima de Loreto, como muestra la siguiente tabla con los datos del Ministerio de Educación sobre la base de puntajes promedio que obtuvieron los estudiantes de cada región:

Imagen creada con IA, a partir de los datos del ENLA 2025

Conclusión

Los datos muestran que Madre de Dios no ocupó el último lugar en calidad educativa el año pasado, aunque sí figura entre los últimos cuatro. El INCORE 2025 del Instituto Peruano de Economía ubicó a la región en el puesto 22 de 25 departamentos en el pilar Educación, mientras que Loreto, Ucayali y Amazonas registraron puntajes inferiores. A ello se suman los resultados de la ENLA 2025 del Ministerio de Educación, que también sitúan a Madre de Dios por encima de otras regiones en los indicadores evaluados. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Manuel Guevara como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.