Municipio de Bellavista alquiló cisternas para riego por más de S/1 millón, pero no verificó ejecución del servicio

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La Contraloría General de la República alertó que la Municipalidad Distrital de Bellavista alquiló tres camiones cisterna para el riego de áreas verdes por S/1.333.800 por un plazo de 90 días, pero no implementó mecanismos suficientes, adecuados y continuos de control y supervisión que permitan verificar, de manera integral, la ejecución del servicio contratado.

Según el organismo, la comuna rentó las cisternas porque no cuenta con una flota vehicular propia para asegurar el mantenimiento, conservación y recuperación de aproximadamente 294.000 m² de áreas verdes de todo el distrito.

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Sin embargo, no verificó el ingreso y salida de las unidades, el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad ni la disponibilidad de conductores alternos y retén vehicular para garantizar la prestación del servicio, establecidas en los términos de referencia.

Contraloría detecta falta de supervisión en servicio de riego de cisternas en Bellavista

En su informe, el ente advierte que el control diario de los vehículos cisterna no estaba debidamente implementado toda vez que el supervisor no contaba con la información correspondiente que era imprecisa o muy general en la Subgerencia de Parques, Jardines y Mantenimiento.

También se verificó el incumplimiento de diversas condiciones técnicas, operativas y de seguridad exigidas en el contrato, como el uso de chalecos reflectivos por parte de los choferes para el desarrollo de sus actividades, contar con medidor de aire y cable de remolque para las emergencias mecánicas.

Asimismo, se comprobó que algunas unidades no tenían operativas las circulinas delantera y posterior, encontrándose guardadas en la cabina del vehículo, y tampoco contaban con equipos de radiocomunicación pese a que era un uso obligatorio. Otra omisión detectada fue la falta de botiquines de primeros auxilios en condiciones de uso y la presencia de un extintor cuya fecha de vencimiento no era visible, impidiendo verificar su vigencia y operatividad.

Conductores no permanecían en el lugar de prestación del servicio

Durante la visita de control, la Contraloría también constató que los conductores alternos o descanseros asignados a las unidades no permanecían en el lugar de prestación del servicio. Además, no fue posible verificar la disponibilidad del vehículo retén, debido a que este no se encontraba en las instalaciones de la entidad.

Pese a los incumplimientos advertidos, el ente sostiene que no se evidenció que el área usuaria hubiera efectuado verificaciones documentadas ni requerido al contratista la subsanación de las situaciones adversas, pese a tratarse de condiciones técnicas y de seguridad previstas en la prestación del servicio.

Ante los hallazgos, el organismo notificó lo identificado al titular de la Municipalidad Distrital de Bellavista a fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución contractual del referido servicio.