Vacunas infantiles tienen coberturas menores al 65% y segunda dosis contra sarampión llega a 45,1%

Las coberturas de vacunas en Perú se encuentran por debajo del 65%, con cifras alarmantes en dosis de refuerzo, según reportes del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. | Unicef

Las coberturas de vacunas en Perú se encuentran por debajo del 65%, con cifras alarmantes en dosis de refuerzo, según reportes del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. | Unicef

A menos de cuatro meses de terminar 2026, varias vacunas del esquema nacional de inmunizaciones todavía presentan coberturas inferiores al 65% en el Perú. De acuerdo con cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), con corte al 9 de septiembre, algunas dosis de refuerzo ni siquiera alcanzan a la mitad de la población objetivo.

Uno de los indicadores más bajos corresponde a la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR), que debe aplicarse a los 18 meses. Hasta el 9 de septiembre se habían administrado 199.211 dosis frente a una meta anual de 442.061 niños, lo que representa una cobertura de apenas 45,1%.

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La cifra resulta relevante en un año en que el Ministerio de Salud (Minsa) ha reforzado la vigilancia frente al incremento de casos de sarampión y emitió una alerta epidemiológica el 22 de agosto para fortalecer la detección y respuesta ante la enfermedad.

Las coberturas disminuyen conforme avanza el esquema

El nuevo Esquema Nacional de Inmunizaciones, aprobado en junio de 2026, comprende 23 vacunas y un anticuerpo monoclonal. La actualización incorporó cinco vacunas y el nirsevimab, destinado a proteger a recién nacidos y lactantes frente a infecciones graves causadas por el virus respiratorio sincitial (VRS).

Para los recién nacidos, la cobertura de BCG llegaba a 59% al 9 de septiembre, mientras que hepatitis B alcanzaba 57,1%. En el caso del nirsevimab contra el VRS, incorporado este año, la cobertura era de 16,82%.

Entre los 2 y 18 meses también aparecen brechas. La primera dosis de neumococo registra 63,7% de cobertura y la primera de rotavirus, 64,1%. Sin embargo, la tercera dosis de neumococo baja a 51,3%. La primera dosis de SPR llega a 54,2%; varicela, a 52,6%; hepatitis A, a 44,1%, y fiebre amarilla, a 42,6%.

El descenso continúa en los refuerzos. A los 18 meses, la segunda dosis de SPR alcanza 45,1%. A los 4 años, los segundos refuerzos de DPT y polio registran 44% y 45%, respectivamente.

En tanto, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), cuya aplicación está contemplada para niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años, registra una cobertura de 55,9%.

El propio Minsa ha establecido como objetivo para 2026 alcanzar coberturas de vacunación iguales o superiores al 95% de manera homogénea en los distritos y para las distintas vacunas.

Regiones con coberturas aún menores

La segunda dosis de SPR presenta resultados inferiores al promedio nacional en varias regiones. Ucayali alcanza apenas 34,7%; Loreto, 36%; y Madre de Dios, 37,4%.

Lima Metropolitana tampoco supera el promedio nacional. Al 9 de septiembre, la DIRIS Este registraba 38,6%; la DIRIS Norte, 38,2%; la DIRIS Sur, 42,1%; y la DIRIS Centro, 42,8%.

La presidenta de Una Vida por Dakota, Paloma Pacheco, atribuyó parte de las brechas a factores como la desinformación, la falta de asistencia a los establecimientos de salud y otras barreras que dificultan completar oportunamente el calendario.

También hay brechas entre gestantes y adultos mayores

La situación no se concentra únicamente en los niños. Entre las gestantes, la vacuna Tdap, que protege contra difteria, tétanos y tos ferina y se administra en cada embarazo, registra una cobertura de 73,3%.

El nuevo esquema también incorporó la vacunación contra el VRS para gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Al 30 de agosto, según el registro HIS citado en la información proporcionada, se habían aplicado 6.415 dosis frente a una meta de 102.333, equivalente a una cobertura de 6,27%.

En adultos mayores de 60 años, la cobertura de influenza llega a 41,8%. La brecha es todavía mayor en neumococo: solo 13,5% de la población objetivo había recibido la dosis correspondiente.

Sarampión vuelve a poner el foco en la vacunación

Las bajas coberturas adquieren especial importancia frente al aumento de casos de sarampión registrado este año. La enfermedad es altamente contagiosa y la existencia de personas susceptibles favorece su transmisión.

William Ronceros, responsable de Inmunizaciones del Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente, señaló que entre los factores relacionados con la disminución de las coberturas están las brechas acumuladas durante la pandemia y una mayor desconfianza hacia las vacunas.

El especialista explicó que una persona con sarampión puede contagiar a entre 15 y 18 personas susceptibles y que el virus puede permanecer en el aire durante aproximadamente dos horas en espacios cerrados.

Por ello, además de recuperar las coberturas, las autoridades sanitarias recomiendan verificar los carnés de vacunación y completar las dosis pendientes. Ante síntomas como fiebre, malestar general y posterior aparición de erupciones en la piel, se recomienda buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas mientras se determina si existe una infección.

El Minsa señala que las vacunas del esquema nacional son gratuitas y están disponibles durante todo el año en los establecimientos de salud.