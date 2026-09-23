Caso Liceo Naval: identifican a los tres adultos que iban en bus durante presunta agresión sexual a menor

A una semana de conocerse la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, fueron identificados los tres adultos que viajaban en el bus donde sus compañeros habrían cometido el ilícito. Se trata del conductor del vehículo, Juan Carlos Apaza Flores; el entrenador de la delegación, Rafael Ludeña Valdivia; y el profesor que acompañaba a los menores, Víctor Pablo Muñoz Guerra.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de septiembre cuando los alumnos retornaban en un bus tras participar de un campeonato escolar de futsal. El caso demandó la intervención del Ministerio Público que inició una investigación preliminar por presunta violación sexual. Seis menores fueron retenidos y posteriormente internados de forma preventiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. Sin embargo, hasta el momento se desconocía la identidad de los adultos partícipes.

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Adultos identificados por caso Liceo Naval

Según informó ATV Noticias, existe una resolución vinculada al caso Liceo Naval que ordenó a la institución brindar información para citar a los tres adultos que iban en el bus escolar, identificados como Juan Carlos Apaza Flores, Rafael Ludeña Valdivia y Víctor Pablo Muñoz Guerra. A estas personas se les investiga por la presunta comisión del delito de exposición al peligro o abandono de personas en peligro.

El medio también informó que todos los menores, incluyendo a la víctima y a los presuntos agresores, manifestaron ante las autoridades que no conocían al entrenador porque había sido el reemplazo de la persona que siempre los acompañaba. En ese caso, la institución tendría que explicar por qué envió a menores de edad a cargo de una persona que no conocían plenamente.

Caso en investigación

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar tras recibir la denuncia por una presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años, quien habría sido víctima de los hechos por parte de otros menores de edad de quinto año del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja.