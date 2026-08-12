Alerta por varicela en Perú: casos aumentan en medio de preocupantes cifras de baja vacunación

La varicela genera preocupación en Perú, donde se reportaron 2.137 casos en las primeras 30 semanas de 2026, superando los registros de años anteriores. Este aumento resalta la necesidad de una vacunación efectiva. | Andina

La varicela genera preocupación en Perú, donde se reportaron 2.137 casos en las primeras 30 semanas de 2026, superando los registros de años anteriores. Este aumento resalta la necesidad de una vacunación efectiva. | Andina

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La varicela vuelve a mostrar un comportamiento que preocupa a los especialistas en salud pública. En las primeras 30 semanas de 2026, el Perú acumuló 2.137 casos, según la información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), con corte al 1 de agosto. El registro ya supera ampliamente los casos reportados durante el mismo periodo de 2021, 2022, 2023 y 2025, y se acerca al nivel observado en 2024.

La diferencia frente a los años más recientes es significativa. En 2025 se habían contabilizado 1.969 casos hasta la semana 30, mientras que este año ya se reportan 168 casos adicionales, un incremento de aproximadamente 8,5%. En 2024 fueron 2.434; en 2023, 817; en 2022, 717; y en 2021, apenas 183. Actualmente, los contagios se concentran en Lima, Loreto, Arequipa, Junín y Ucayali.

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El comportamiento de este año adquiere mayor relevancia cuando se observa junto con la evolución de la vacunación. Los registros del tablero de inmunizaciones muestran que la cobertura contra la varicela llegó a 90,2% en 2024 y 88,6% en 2025, luego de una recuperación sostenida desde los años más críticos de la pandemia. Sin embargo, para 2026 el avance acumulado que figura en el sistema alcanza 45,1%.

El dato de 2026 corresponde al corte disponible y no a una cobertura anual definitiva. Aun así, muestra que todavía existe una importante cantidad de menores que debe completar su protección antes del cierre del año. Y es precisamente allí donde los especialistas encuentran una de las principales explicaciones para el aumento de casos.

La deuda que dejó la pandemia

El médico infectólogo Leslie Sotoseñaló que el descenso de las coberturas de vacunación durante la emergencia por COVID-19 dejó a numerosos niños sin inmunización. Durante ese periodo, muchas familias evitaron acudir a hospitales y establecimientos de salud por temor a contagiarse, mientras que las restricciones de movilidad dificultaron el acceso regular a los servicios sanitarios.

“La causa principal” del aumento de la varicela está relacionada con esa reducción de las coberturas de vacunación, explicó Soto. El problema, según el especialista, es que la disminución de las dosis aplicadas no quedó únicamente en los registros de aquellos años: generó una población infantil susceptible que posteriormente puede facilitar la circulación del virus.

La recuperación de la vacunación ha sido importante. El gráfico histórico muestra que la cobertura pasó de 62,1% en 2020 a 66,4% en 2021, 69% en 2022 y 81,1% en 2023, hasta alcanzar el 90,2% en 2024. En 2025 se mantuvo elevada, con 88,6%. Pero el avance todavía no es uniforme en todo el territorio.

Ninguna región llega al 60% en 2026

El tablero de vacunación revela una situación especialmente preocupante al revisar los datos regionales disponibles para 2026. Ninguna de las jurisdicciones que aparecen en el registro mostrado alcanza el 60% de cobertura en el corte actual.

La cifra más alta corresponde a Lima Región, con 53,4%, seguida de Moquegua (52,4%), Callao (52,2%), Áncash (51%) y Apurímac (50,4%). También aparecen con coberturas cercanas al 50% Arequipa (46,4%), Ayacucho (46,8%), Huánuco (47%), La Libertad (47,2%), Ica (49,1%) y Junín (49,1%).

En el otro extremo se encuentran Puno, con 37,6%; Lima Norte, con 39,9%; Lima Este, con 40,2%; Loreto, con 41,2%; Amazonas, con 41,6%; y Pasco, con 41,9%. Lima Sur registra 44,1%, Lima DiriS Centro 44,5% y Lima Región 53,4%.

El contraste con 2025 es marcado. Durante ese año, varias regiones superaron el 90% de cobertura: Áncash alcanzó 98,5%, Apurímac 96,2%, Huancavelica 95%, Ayacucho 94,2%, Huánuco e Ica 92,9%, Moquegua 92,1%, Madre de Dios 91% y Cusco 90,6%. Callao y Lima Región incluso figuraban con 100% en el registro de ese periodo.

Estas cifras no significan que la cobertura de 2026 vaya a terminar necesariamente en 45,1%, pues el año todavía está en curso y las campañas de inmunización continúan. Sin embargo, sí evidencian el reto que enfrenta el sistema sanitario para completar la vacunación de los menores.

Una enfermedad que puede complicarse

La varicela suele asociarse a una enfermedad infantil leve, caracterizada por fiebre y lesiones en la piel. Sin embargo, esa percepción puede llevar a minimizar sus riesgos.

Soto explicó que una persona vacunada puede eventualmente contraer la enfermedad, pero la inmunización disminuye la posibilidad de desarrollar cuadros graves. En estos casos, la infección puede presentarse con síntomas más leves y sin llegar a requerir hospitalización.

El escenario es diferente cuando aparecen complicaciones. Una de ellas es la encefalitis, cuando la infección compromete el cerebro. También puede presentarse neumonitis, una afectación pulmonar que puede comprometer seriamente la respiración.

Los niños constituyen el principal grupo afectado, aunque el especialista también señaló como población de riesgo a gestantes y adultos mayores que no estén vacunados.

Por ello, no todas las lesiones en la piel deben interpretarse de la misma manera. En una varicela típica pueden aparecer vesículas y pústulas en diferentes etapas de evolución. Pero si el menor presenta cambios importantes en su comportamiento o estado de conciencia, como somnolencia excesiva, desorientación, agitación inusual o dificultad para respirar, debe recibir atención médica inmediata.

La vacunación, la barrera que falta reforzar

Para Soto, el actual escenario no debería interpretarse únicamente como una consecuencia de la estacionalidad de la varicela. Es cierto que los casos pueden aumentar en determinados periodos del año, pero la presencia de una población con esquemas de vacunación incompletos puede hacer que ese comportamiento estacional se traduzca en un mayor número de contagios.

El especialista considera que recuperar niveles óptimos de inmunización es la principal herramienta para contener la enfermedad. También cuestionó la desinformación que circula alrededor de las vacunas y sostuvo que las autoridades deben reforzar la comunicación sobre su seguridad y eficacia.

El Perú cuenta actualmente con un esquema nacional de inmunizaciones que protege contra 24 enfermedades, según lo señalado por el especialista. La estrategia, por tanto, no pasa únicamente por atender a los niños que ya presentan síntomas, sino por evitar que otros lleguen a enfermar y, sobre todo, que desarrollen complicaciones.

El repunte de la varicela deja así una doble alerta. Por un lado, los 2.137 casos acumulados en las primeras 30 semanas de 2026 muestran que la enfermedad está por encima de varios registros recientes. Por otro, la cobertura de vacunación que aparece en el corte de este año evidencia que todavía existe un amplio margen para completar la protección de los menores.

La experiencia de los últimos años demuestra que la recuperación es posible: después de tocar niveles de 62,1% en 2020, la cobertura llegó a 81,1% en 2023 y superó el 88% en 2024 y 2025. El desafío ahora es que ese avance no se detenga y que los menores que quedaron rezagados durante la pandemia puedan completar su protección.

La varicela no ha vuelto de cero. Ha encontrado, más bien, una población con brechas de inmunización que todavía no terminan de cerrarse. Y mientras esas brechas persistan, el aumento de casos puede dejar de ser una simple variación estacional para convertirse en un problema sanitario que exige mayor vigilancia y una recuperación sostenida de la vacunación.