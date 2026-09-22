Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Rosa María Palacios explica el funcionamiento del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Exigían marcas de uniformes e inflaban intereses: Indecopi multa con S/105.270 a colegio privado en Amazonas

La institución sancionada puede apelar la resolución dentro de 15 días hábiles. El caso se encuentra bajo revisión de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

La resolución incluye medidas correctivas que obligan al colegio a informar correctamente sobre pagos y retirar cláusulas que violen la normativa de protección al consumidor vigente.
La resolución incluye medidas correctivas que obligan al colegio a informar correctamente sobre pagos y retirar cláusulas que violen la normativa de protección al consumidor vigente.Foto: Andina/Composición La República
google iconLa República en Google

El Indecopi, en primera instancia administrativa, sancionó con 19.14 UIT, equivalente a S/105.270, a la Empresa Educativa Grupo Horna S.A.C., institución que brinda servicios educativos en Chachapoyas, Amazonas. La decisión responde a varias infracciones detectadas durante una supervisión realizada en la región.

Entre las conductas identificadas figuran cobros que no estaban permitidos, deficiencias en la información entregada a los padres de familia y el direccionamiento de compras de textos, útiles y uniformes hacia determinadas marcas o proveedores. La resolución también contempla medidas correctivas que el colegio deberá cumplir.

Video destacado

PERIODISMO EN CRISIS TRAS ASESINATO DE CHINA POLO, LEIVA SE SALVA Y MARCO SIFUENTES EN ARDE TROYA

Puedes ver

"Jhonsson Pulpo" llega a la sede policial Grecco a bordo de "La Bestia", vehículo del SUAT, en Cercado de Lima

lr.pe

Indecopi detecta cobros no permitidos y direccionamiento de uniformes y útiles escolares

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín impuso 3.19 UIT por cada infracción acreditada. Entre ellas se encuentra la falta de información escrita sobre la fecha o momento de pago de la cuota de ingreso correspondiente al periodo lectivo 2024, además del cobro de conceptos extraordinarios vinculados con libros y uniformes.

El procedimiento también determinó irregularidades en la selección de textos escolares y en la exigencia de adquirir útiles y uniformes de una marca o proveedor específico. A ello se sumó el establecimiento de un interés moratorio que superaba el límite permitido por la normativa de protección al consumidor.

Puedes ver

'China Polo': Peritaje balístico revela que arma empleada en ataque a periodista fue utilizada en 5 delitos entre 2025 y 2026

lr.pe

Colegio de Amazonas puede apelar la sanción de S/105.270 dentro de 15 días hábiles

Como parte de las medidas correctivas, el Indecopi ordenó a la institución informar de manera adecuada sobre la oportunidad de pago de la cuota de ingreso y retirar de sus contratos las condiciones que contravengan las normas vigentes. También deberá abstenerse de aplicar intereses moratorios por encima del límite legal.

La sanción corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que la empresa educativa tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a su notificación. El eventual recurso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi. La medida está contenida en la Resolución N.° 0187-2026/INDECOPI-SAM.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escolar de seis años muere tras caer de la moto de su padre que chocó con un bus en el Callao

¿Qué distritos de Lima tendrán más calor esta primavera? Senamhi prevé hasta 32 °C

No son lo mismo: las marcadas diferencias entre El Niño costero y global y cómo golpearán al Perú

Sociedad

Mafia en el Jorge Chávez: trabajadores del aeropuerto colocaban droga en maletas de pasajeros

Escolar de seis años muere tras caer de la moto de su padre que chocó con un bus en el Callao

¿Qué distritos de Lima tendrán más calor esta primavera? Senamhi prevé hasta 32 °C

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”

JNE aún no aclara si exalcaldes que postulan como regidores podrán asumir la alcaldía: "Aún no ha sido materia de definición del pleno"