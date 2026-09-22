Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”

La policía ha reforzado la seguridad para los dos implicados en el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, la 'China Polo', los venezolanos Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Artila. La medida es para garantizar que nadie se atreva a silenciarlos, ya que son el hilo conductor hacia los autores intelectuales del crimen.

Luis Obispo fue detenido en Caraz luego de haber consumado el homicidio. Fue perseguido por uno de los elementos de seguridad de Susy Aponte, quien lo hirió con tres tiros. Sin embargo, llegó a subirse a una mototaxi, sin darse cuenta que una policía en su día de franco lo vio y dio parte a la comisaría, de donde salió un grupo que lo alcanzó y atrapó. Llevaba entre sus pertenencias los recibos de transferencias que le hizo desde Lima su compatriota, Ronald Toro. Este sujeto fue detenido en una casa de Santiago de Surco, donde residía. Ambos venezolanos han sido trasladados por la Policía a Huaraz, donde son interrogados.

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Luis Obispo y Ronald Toro tienen varios años de residencia en el Perú. Obispo ingresó al Perú desde Ecuador, el 3 de julio de 2018.

Ronald Toro también llegó desde Ecuador, el 11 de junio del 2019. Desde esas fechas no han vuelto a salir del país, según el registro migratorio de ambos extranjeros.

Cuando fue interrogado por la Policía, el sicario Luis Obispo afirmó que desde que salió de Lima, todos sus movimientos los dirigía Ronald Toro Artila, la misma persona que también cubría todos los gastos. Toro actuaba como logístico. Es decir, el sujeto que facilita la acción proveyendo lo necesario para que el sicario cumpla con el objetivo.

"Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro. Yo hablaba todo el tiempo con él por teléfono. Él me dijo dónde hospedarme, a dónde dirigirme, que rutas seguir y pagaba lo que era necesario. El hotel, el teléfono, los alimentos", señaló Luis Obispo a la Policía, según las fuentes consultadas.

De las declaraciones del sicario ha sido posible reconstruir la ruta del criminal hasta alcanzar a la 'China Polo' en un mercado en Caraz, a las 12.30 p. m. del sábado 19 de septiembre.

La candidata y periodista difundió por redes sociales la ruta proselitista que iba a seguir: el miércoles 16 de septiembre anunció que estaría en Caraz el sábado 19, en el Mercado Central. No sabía que los asesinos estaban al tanto de sus movimientos y que planificaron matarla durante su recorrido en Nuevo Chimbote. Por esta razón, Ronald Toro envió a Luis Obispo a Nuevo Chimbote, donde llegó el sábado 12 de septiembre. Se quedó hasta el martes 15 de septiembre, sin poder cumplir con su cometido porque la 'China Polo', debido a la solicitud de garantías que hizo ante la Prefectura, recibió protección policial.

Candidata al Gobierno regional de Áncash, Susy Aponte, fue asesinada el 19 de septiembre en Caraz. Foto: difusión

La pista venezolana

“El mismo martes 15 de septiembre, Ronald Toro me llamó y me dijo que me fuera a Huaraz porque en las redes sociales la 'China Polo' se presentaría en esa ciudad”, dijo Obispo a la Policía.

Como el plan se complicó, Ronald Toro también avisó a Luis Obispo que enviaría como refuerzo a tres sicarios más, quienes, efectivamente, le dieron el alcance en el hotel Las Vegas, en Caraz, el jueves 17 de septiembre. En una galería comercial de esta localidad, Obispo compró dos celulares con una transferencia que le envió Ronald Toro, confirmándose que el plan era monitoreado desde Lima.

Susy Aponte Polo llegó a Chiwipampa, Huaraz, el viernes 18 de septiembre, y como había anunciado, confirmó que se trasladaría a Caraz el sábado 19 de septiembre. Los cuatro salieron en busca de su víctima: Luis Obispo sería el encargado de disparar en la cabeza a la 'China Polo' y los otros tres cubrirían su retirada. Sin embargo, ante la reacción de los agentes de seguridad de la candidata y periodista, los otros tres se dieron a la fuga y dejaron solo a Luis Obispo, quien terminaría siendo alcanzado por tres disparos.

De acuerdo con fuentes de La República relacionadas con el seguimiento del caso, Obispo y Toro han entregado algunos nombres que podrían conducir a los financistas y a los autores intelectuales del asesinato de la 'China Polo'.

“Se manejan tres hipótesis, siendo la más importante el móvil político, atendiendo las recientes denuncias formuladas por la occisa (Susy Aponte Polo) ante las autoridades y su medio de comunicación. Incluso solicitó protección para su vida, lo que consta en los registros”, señalaron las fuentes.

El 26 de julio de este año, Susy Aponte acusó al candidato de APP a la alcaldía provincial del Santa (Chimbote), Walter Soto Campos, de presuntos actos de corrupción como burgomaestre del municipio distrital de Nuevo Chimbote.

En el mismo programa, la 'China Polo' también destacó que el candidato Soto tiene como asesor a Juan Calderón Altamirano, quien fue consejero del exgobernador regional César Álvarez Aguilar, 'la Bestia', quien purga condena por corrupción y homicidio calificado. Calderón permaneció tres años en la cárcel.

Izquierda, Walter Soto Campos, candidato a la alcaldía provincial del Santa. Derecha, Ladislao Cruz Villachica, “Lalo Villa”, candidato a la alcaldía provincial de Huaraz. Foto: difusión

El último destape

Y el viernes 18 de septiembre, un día antes del asesinato en Caraz, Susy Aponte anunció en sus redes sociales que el domingo 20 de septiembre publicaría una investigación sobre obras cuestionadas en la municipalidad distrital de Independencia (Huaraz), durante la gestión de Ladislao Cruz Villachica o “Lalo Villa”, candidato de APP para el municipio provincial de Huaraz.

La Policía también tiene en cuenta que el 12 de julio de este año, la 'China Polo' solicitó garantías ante la Prefectura de El Santa (Chimbote) y relató con su puño y letra que le habían llamado por teléfono para advertirle que Juan Calderón, supuesto asesor del candidato Walter Soto Campos, había contratado a una banda de sicarios para matarla. En la misma denuncia acusó además al candidato Soto de buscar hacerle daño.

Sin embargo, la Policía no descarta otra hipótesis: una venganza del crimen organizado. En agosto de este año, la 'China Polo' reveló en su programa que una mujer conocida como “La Gringa”, supuestamente vinculada con Jolín Bazán Valderrama, “Jolín” --a quien se atribuye liderar a la banda “La Jauría”-- sostuvo reuniones secretas en el Ministerio del Interior. El supuesto interlocutor fue el excomandante general de la PNP, Óscar Arriola.

En los últimos días, la 'China Polo' también se refirió a un presunto plan para liquidarla, orquestado por el exjefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo Farfán. Esta línea de investigación también es tomada en cuenta.

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