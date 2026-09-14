Minsa intensifica acciones a nivel nacional para frenar el avance del sarampión

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Ante el incremento de contagios de sarampión registrados en el territorio nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha un agresivo plan de contingencia. La estrategia busca mitigar la transmisión de la enfermedad, que actualmente reporta más de 1929 casos confirmados en el país, concentrados principalmente en las regiones de Puno y Arequipa, mostrando, además, una dispersión activa con presencia en 16 regiones y Lima Metropolitana, 53 provincias y 155 distritos, lo que generó un despliegue inmediato de brigadas de vacunación bajo un enfoque territorial estricto.

Para enfrentar de manera ágil esta situación, el Minsa oficializó la prórroga de la Emergencia Sanitaria por 90 días calendario mediante el Decreto Supremo n° 013-2026-SA. Adicionalmente, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC- n° 007-2026. Esta medida obliga a todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos a intensificar la vigilancia, la detección temprana y el control de brotes nosocomiales.

Minsa refuerza la vacunación contra el sarampión en las regiones

Bajo el liderazgo del ministro de Salud, Luis Dyer, y en articulación con el Consejo Nacional de Salud (CNS), esto ha permitido articular acciones inmediatas con EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

La vacunación es completamente gratuita. Foto: difusión.

Las principales líneas de acción implementadas incluyen:

Vacunación masiva y cierre de brechas: Despliegue continuo de brigadas móviles de sarampión en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y viviendas para asegurar que la población infantil complete su esquema regular.

Despliegue continuo de brigadas móviles de sarampión en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y viviendas para asegurar que la población infantil complete su esquema regular. Distribución estratégica de dosis: Envío y abastecimiento de más de 1.1 millones de dosis a nivel nacional, priorizando la aplicación de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola).

Envío y abastecimiento de a nivel nacional, priorizando la aplicación de la vacuna (Sarampión, Paperas y Rubéola). Estrategia "Dosis Cero": Implementación de una dosis de contingencia para bebés de 6 a 12 meses en las zonas de mayor riesgo como Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Implementación de una dosis de contingencia para bebés de 6 a 12 meses en las zonas de mayor riesgo como Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Protección al personal sanitario: Vacunación prioritaria a profesionales de la salud que laboran en áreas de alto contacto y triajes diferenciados para separar pacientes con sospecha de fiebre y sarpullido.

Vacunación prioritaria a profesionales de la salud que laboran en áreas de alto contacto y triajes diferenciados para separar pacientes con sospecha de fiebre y sarpullido. Supervisión en regiones: Viajes de inspección de la alta dirección del Minsa a La Libertad, Lambayeque, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna para liderar los barridos de inmunización.

Minsa amplía la vigilancia contra el sarampión en Perú

El director general del CDC, César Munayco, recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa, pero prevenible en su totalidad a través de la inmunización. El esquema nacional es completamente gratuito y consta de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.

La entidad recomienda revisar y actualizar el estado vacunal de sus hijos. Foto: difusión.

Por ello, el Ministerio de Salud exhorta a los padres de familia a revisar y actualizar el estado vacunal de sus hijos menores de 10 años. Si detecta síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos o sarpullido, evite la automedicación y acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Para mayor información sobre los puntos de vacunación o consultas médicas, la ciudadanía puede llamar gratis a la Línea 113 las 24 horas del día.

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