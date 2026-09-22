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Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Entre los partidos participantes se encuentran el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País y Renovación Popular, entre otros.

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión de los 12 candidatos a la alcaldía de Lima
Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión de los 12 candidatos a la alcaldía de LimaComposición LR
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Los 12 candidatos a la alcaldía de Lima suben este martes al estrado del segundo día del debate municipal 2026, organizado por el JNE rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales. Entre los partidos que estarán este martes se encuentran el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

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