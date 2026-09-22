Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Los 12 candidatos a la alcaldía de Lima suben este martes al estrado del segundo día del debate municipal 2026, organizado por el JNE rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales. Entre los partidos que estarán este martes se encuentran el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.