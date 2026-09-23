Corte del Santa entrega más de 300 productos para su reutilización y disposición adecuada
El lote incluyó 250 tóners, 60 unidades de imagen y más de 30 kits para impresora que cumplieron su ciclo de uso.
En el marco de las actividades por la Semana de la Ecoeficiencia, la Corte del Santa entregó un lote de más de 300 productos utilizados a la empresa Lexmark International del Perú, para su correspondiente reutilización o disposición final. La entrega forma parte de las acciones que impulsa nuestra institución para promover el manejo responsable de los residuos y contribuir al cuidado del medio ambiente.
El lote estuvo conformado por 250 tóners vacíos, 60 unidades de imagen y más de 30 kits para impresora, productos que cumplieron su ciclo de uso en la institución. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable y ecoeficiente, promoviendo prácticas que permitan reducir el impacto ambiental de sus actividades y fomentar una adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de las labores judiciales.