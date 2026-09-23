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Judicialidad

Corte del Santa entrega más de 300 productos para su reutilización y disposición adecuada

El lote incluyó 250 tóners, 60 unidades de imagen y más de 30 kits para impresora que cumplieron su ciclo de uso.

Corte del Santa promueve la reutilización y gestión responsable de residuos. Foto: difusión.
Corte del Santa promueve la reutilización y gestión responsable de residuos. Foto: difusión.
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En el marco de las actividades por la Semana de la Ecoeficiencia, la Corte del Santa entregó un lote de más de 300 productos utilizados a la empresa Lexmark International del Perú, para su correspondiente reutilización o disposición final. La entrega forma parte de las acciones que impulsa nuestra institución para promover el manejo responsable de los residuos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

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Corte del Santa: Segunda Sala Civil logra acuerdos sobre tenencia y régimen de visitas | Del Santa | La República

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El lote estuvo conformado por 250 tóners vacíos, 60 unidades de imagen y más de 30 kits para impresora, productos que cumplieron su ciclo de uso en la institución. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable y ecoeficiente, promoviendo prácticas que permitan reducir el impacto ambiental de sus actividades y fomentar una adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de las labores judiciales.

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