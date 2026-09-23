Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El enfrentamiento por las semifinales de los Juegos Suramericanas entre las selecciones de Perú y Argentina se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.
Perú vs Argentina EN VIVO juegan HOY miércoles 22 de septiembre, desde las 8.00 a. m. (hora peruana), por los Juegos Suramericanos. El partido se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión por TV a cargo del canal Movistar Deportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfo por 2-1 ante Panamá, la selección peruana aseguró su pase a las semifinales y enfrentará a su similar de Argentina por el pase a la gran final de los Juegos Suramericanos. En cuanto a su rival, igualó 1-1 ante Venezuela y culminó en el segundo lugar del Grupo B, lo cual le permitió acceder a la siguiente fase.
Horarios por país del partido Perú vs Argentina
El duelo entre Perú y Argentina se disputará este miércoles 23 de septiembre, desde las 8.00 a. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 7.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.
- España: 3.00 p. m.
Canal para ver Perú vs Argentina
El partido entre Perú y Argentina, por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026, será transmitido por la señal del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD).
Estadio donde se juega Perú vs Argentina
Perú y Argentina se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa. Este recinto tiene capacidad para albergar a 49.000 espectadores.
Pronóstico de Perú vs Argentina
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Argentina sobre Perú.
- 1XBet: gana Perú (7,39), empate (4,10), gana Argentina (1,43).
Últimos partidos de Perú
- Perú 2-1 Panamá | 21.09.26
- Chile 0-2 Perú | 18.09.26
- Colombia 2-0 Perú | 16.08.26
Últimos partidos de Argentina
- Venezuela 1-1 Argentina | 21.09.26
- Argentina 1-0 Uruguay | 19.09.26
- Paraguay 2-1 Argentina | 17.08.26