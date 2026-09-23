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Deportes

Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El enfrentamiento por las semifinales de los Juegos Suramericanas entre las selecciones de Perú y Argentina se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.

Perú y Argentina se enfrentan por el pase a la final de los Juegos Suramericanos. Foto: Juegos Suramericanos/composición LR
Perú y Argentina se enfrentan por el pase a la final de los Juegos Suramericanos. Foto: Juegos Suramericanos/composición LR
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Perú vs Argentina EN VIVO juegan HOY miércoles 22 de septiembre, desde las 8.00 a. m. (hora peruana), por los Juegos Suramericanos. El partido se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión por TV a cargo del canal Movistar Deportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 2-1 ante Panamá, la selección peruana aseguró su pase a las semifinales y enfrentará a su similar de Argentina por el pase a la gran final de los Juegos Suramericanos. En cuanto a su rival, igualó 1-1 ante Venezuela y culminó en el segundo lugar del Grupo B, lo cual le permitió acceder a la siguiente fase.

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Horarios por país del partido Perú vs Argentina

El duelo entre Perú y Argentina se disputará este miércoles 23 de septiembre, desde las 8.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.
  • España: 3.00 p. m.

Canal para ver Perú vs Argentina

El partido entre Perú y Argentina, por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026, será transmitido por la señal del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD).

Estadio donde se juega Perú vs Argentina

Perú y Argentina se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa. Este recinto tiene capacidad para albergar a 49.000 espectadores.

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Pronóstico de Perú vs Argentina

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Argentina sobre Perú.

  • 1XBet: gana Perú (7,39), empate (4,10), gana Argentina (1,43).

Últimos partidos de Perú

  • Perú 2-1 Panamá | 21.09.26
  • Chile 0-2 Perú | 18.09.26
  • Colombia 2-0 Perú | 16.08.26

Últimos partidos de Argentina

  • Venezuela 1-1 Argentina | 21.09.26
  • Argentina 1-0 Uruguay | 19.09.26
  • Paraguay 2-1 Argentina | 17.08.26

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