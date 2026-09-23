Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Sociedad

Caso Liceo Naval: menores internados en Maranguita tendrían camas, ropa y comida diferenciadas, según Beto Ortiz

Los seis adolescentes cumplen cuatro meses de internamiento preventivo y, según Beto Ortiz, permanecen en el área H1, separada de los pabellones comunes del centro juvenil.

Condiciones especiales para los menores del Liceo Naval en Maranguita, según Beto Ortiz
Condiciones especiales para los menores del Liceo Naval en Maranguita, según Beto OrtizFoto: composición LR.
google iconLa República en Google

Los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, tendrían condiciones diferenciadas respecto de otros internos, según afirmó el periodista Beto Ortiz. De acuerdo con su versión, los menores permanecen en un área especial y reciben camas, ropa, útiles de aseo y alimentación distinta a la que se entrega al resto de adolescentes del centro.

Los escolares fueron trasladados a Maranguita luego de que Roxana Isabel Palacios Yactayo, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, ordenara su internamiento preventivo por la denuncia de agresión sexual contra un adolescente de 16 años dentro de un bus del Liceo Naval, cuando retornaban de un evento deportivo.

Video destacado

EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Madre de víctima de Liceo Naval pide a padres de menores liberados no volver a declarar: "Pueden aparecer nuevas pruebas"

lr.pe

¿Qué condiciones tendrían los menores en Maranguita?

Beto Ortiz afirmó que los seis adolescentes no se encuentran en los pabellones comunes de Maranguita, sino en el área H1. Según explicó durante el programa 'Detrás del Debate 2026', se trata de un sector que habría sido acondicionado especialmente para ellos. “Los menores infractores del Liceo Naval están teniendo un tratamiento VIP dentro del centro de menores. Los chicos no están en ninguno de los pabellones comunes. Están en un área que se llama H1, un sector acondicionado especialmente para ellos”, señaló.

El periodista también aseguró que los menores recibieron implementos y servicios diferenciados durante su permanencia en el centro juvenil. “Les han llevado camas especiales, ropas especiales… útiles de aseo; además, les llevan comida diferenciada, que no es la paila (comida para los reclusos). Están teniendo su propio delivery, tal como lo tuvieron en los días que estuvieron en la comisaría de San Borja”, afirmó.

Puedes ver

Liceo Naval suspende actividades externas y Minedu anuncia nuevas medidas tras denuncias

lr.pe

¿Cómo deben ser los primeros 50 días de los seis escolares en Maranguita?

Christian Solano, exdirector de Maranguita, explicó que los adolescentes deben pasar inicialmente por el pabellón de Inducción y Diagnóstico, denominado ‘Bienvenida’. Según indicó, los nuevos ingresantes permanecen allí aproximadamente 50 días, periodo en el que se realizan entrevistas y evaluaciones psicológicas, sociales y educativas para elaborar un perfil de cada adolescente.

“El pabellón en el que están se llama Inducción y Diagnóstico, llamado Bienvenida, donde están, repito, los jóvenes que ingresan en los primeros cincuenta días aproximadamente”, explicó a Panamericana. Agregó que durante esta etapa “los van a entrevistar, los van a evaluar, les hacen un informe psicosocial para ver su perfil de adolescente”.

El informe será remitido al juzgado y, tras esta etapa, los adolescentes pasarán al sistema de reinserción social, donde recibirán una intervención psicoeducativa y terapéutica a cargo de profesionales de psicología, trabajo social y educación, con participación de sus padres.

Sobre un eventual trato diferenciado, Solano sostuvo que el manejo de los adolescentes corresponde a Pronacej y debe respetar criterios de igualdad. “La norma es clara, ¿no? El manejo del adolescente está a cargo de Pronacej y hay un tema de igualdad sin distinguir sexo, raza, origen, etcétera”, manifestó. Ante la posibilidad de otorgar algún favorecimiento, fue tajante: “Sería una falta grave”. También afirmó que un trato distinto “no puede ser viable por ningún punto de vista” y que tampoco sería compatible con el objetivo terapéutico del sistema de reinserción.

En aproximadamente una semana, los seis adolescentes iniciarían clases en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que funciona dentro de Maranguita. Tras concluir la etapa de bienvenida, pasarían a convivir con los demás jóvenes internados en el centro juvenil.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 23 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Sociedad

Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

"La China Polo" figura como “ignorada”: las cifras de homicidios que el Estado aún no logra conciliar

Fenómeno El Niño: Esta región del país alcanzó los 38.7 °C y lideró el récord de calor extremo, según Senamhi

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Segundo debate municipal estuvo marcado por las críticas a Rafael López Aliaga y su gestión municipal

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”

Joel Calero: "Parece ser que hay una ofensiva coordinada contra la cultura y la memoria"