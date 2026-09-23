Los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, tendrían condiciones diferenciadas respecto de otros internos, según afirmó el periodista Beto Ortiz. De acuerdo con su versión, los menores permanecen en un área especial y reciben camas, ropa, útiles de aseo y alimentación distinta a la que se entrega al resto de adolescentes del centro.

Los escolares fueron trasladados a Maranguita luego de que Roxana Isabel Palacios Yactayo, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, ordenara su internamiento preventivo por la denuncia de agresión sexual contra un adolescente de 16 años dentro de un bus del Liceo Naval, cuando retornaban de un evento deportivo.

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¿Qué condiciones tendrían los menores en Maranguita?

Beto Ortiz afirmó que los seis adolescentes no se encuentran en los pabellones comunes de Maranguita, sino en el área H1. Según explicó durante el programa 'Detrás del Debate 2026', se trata de un sector que habría sido acondicionado especialmente para ellos. “Los menores infractores del Liceo Naval están teniendo un tratamiento VIP dentro del centro de menores. Los chicos no están en ninguno de los pabellones comunes. Están en un área que se llama H1, un sector acondicionado especialmente para ellos”, señaló.

El periodista también aseguró que los menores recibieron implementos y servicios diferenciados durante su permanencia en el centro juvenil. “Les han llevado camas especiales, ropas especiales… útiles de aseo; además, les llevan comida diferenciada, que no es la paila (comida para los reclusos). Están teniendo su propio delivery, tal como lo tuvieron en los días que estuvieron en la comisaría de San Borja”, afirmó.

¿Cómo deben ser los primeros 50 días de los seis escolares en Maranguita?

Christian Solano, exdirector de Maranguita, explicó que los adolescentes deben pasar inicialmente por el pabellón de Inducción y Diagnóstico, denominado ‘Bienvenida’. Según indicó, los nuevos ingresantes permanecen allí aproximadamente 50 días, periodo en el que se realizan entrevistas y evaluaciones psicológicas, sociales y educativas para elaborar un perfil de cada adolescente.

“El pabellón en el que están se llama Inducción y Diagnóstico, llamado Bienvenida, donde están, repito, los jóvenes que ingresan en los primeros cincuenta días aproximadamente”, explicó a Panamericana. Agregó que durante esta etapa “los van a entrevistar, los van a evaluar, les hacen un informe psicosocial para ver su perfil de adolescente”.

El informe será remitido al juzgado y, tras esta etapa, los adolescentes pasarán al sistema de reinserción social, donde recibirán una intervención psicoeducativa y terapéutica a cargo de profesionales de psicología, trabajo social y educación, con participación de sus padres.

Sobre un eventual trato diferenciado, Solano sostuvo que el manejo de los adolescentes corresponde a Pronacej y debe respetar criterios de igualdad. “La norma es clara, ¿no? El manejo del adolescente está a cargo de Pronacej y hay un tema de igualdad sin distinguir sexo, raza, origen, etcétera”, manifestó. Ante la posibilidad de otorgar algún favorecimiento, fue tajante: “Sería una falta grave”. También afirmó que un trato distinto “no puede ser viable por ningún punto de vista” y que tampoco sería compatible con el objetivo terapéutico del sistema de reinserción.

En aproximadamente una semana, los seis adolescentes iniciarían clases en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que funciona dentro de Maranguita. Tras concluir la etapa de bienvenida, pasarían a convivir con los demás jóvenes internados en el centro juvenil.