Obras se suma a la moción de censura contra el ministro del Interior

Obras se suma a la moción de censura impulsada por la bancada de Juntos por el Perú contra César Astudillo.

Obras se suma a la moción de censura impulsada por la bancada de Juntos por el Perú contra César Astudillo. Composición/LR

El Partido Cívico Obras se sumó a la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, impulsada por la bancada de Juntos por el Perú tras el asesinato de Susy 'China Polo'.

Desde sus redes oficiales, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, indicó que esta adhesión responde a los cuestionamientos hacia el titular del sector y la urgente necesidad de frenar la delincuencia:

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“Debido a los cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, y ante la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana, desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su sector”.

El vocero demandó acciones concretas ante el avance de la violencia y señaló que el país requiere un cambio frente a la crisis de delincuencia.

"La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país".

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