Fenómeno El Niño: así puedes participar en el concurso nacional de crónicas sobre prevención

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó el Concurso Nacional Crónicas de la Salud ante la llegada de El Niño, para promover la prevención de enfermedades relacionadas con este fenómeno. | SPDA

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó el Concurso Nacional Crónicas de la Salud ante la llegada de El Niño, para promover la prevención de enfermedades relacionadas con este fenómeno. | SPDA

Ante la próxima llegada del fenómeno El Niño (FEN), el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó el Concurso Nacional Crónicas de la Salud, dirigido a profesionales y estudiantes de Comunicación de todo el país. La iniciativa busca promover, mediante el periodismo narrativo, información sobre la prevención de enfermedades y otros riesgos asociados a este evento climático.

El concurso contempla dos categorías. En la categoría profesional, el primer puesto recibirá un boleto aéreo doble internacional, el segundo una tableta y el tercero un diploma de reconocimiento. Para estudiantes, el primer lugar obtendrá una tableta, el segundo un boleto aéreo doble nacional y el tercero un diploma de honor.

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Las crónicas que resulten ganadoras serán difundidas en las plataformas digitales del Minsa, la Agencia Andina y el Diario Oficial El Peruano, además del suplemento La Crónica Universitaria. Los premios cuentan con el apoyo de Latam Airlines y el Banco de Crédito del Perú (BCP).

¿Cómo participar?

Los participantes deberán presentar crónicas originales e inéditas, con una extensión de entre 4.000 y 5.000 caracteres. Los textos deben abordar exclusivamente la prevención de problemas de salud relacionados con el FEN, entre ellos el dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, golpes de calor y enfermedades respiratorias o diarreicas.

El jurado evaluará criterios como originalidad, rigor periodístico e impacto social. Las bases establecen, además, que está prohibido utilizar herramientas de inteligencia artificial para la redacción de los trabajos.

Las inscripciones y el envío de propuestas están habilitados desde el 21 de setiembre hasta el 22 de octubre de 2026. Los resultados se publicarán el 13 de noviembre y la ceremonia de premiación se realizará el 27 de noviembre en el paraninfo de la sede central del Minsa, en Lima. Las bases, formularios de inscripción y declaraciones de autoría están disponibles en la plataforma habilitada por el Minsa.