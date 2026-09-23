Visita de León XIV: Gobierno autoriza contrataciones especiales y uso temporal de predios privados

El Gobierno peruano implementa un régimen excepcional para contratar bienes y servicios para la visita del papa León XIV. Este decreto facilitará la organización de actividades del 11 al 16 de noviembre. | RPP

El Gobierno peruano implementa un régimen excepcional para contratar bienes y servicios para la visita del papa León XIV. Este decreto facilitará la organización de actividades del 11 al 16 de noviembre. | RPP

A menos de dos meses de la visita del papa León XIV al Perú, el Gobierno estableció un régimen excepcional para contratar bienes y servicios destinados a la organización de las actividades oficiales. El Decreto de Urgencia N.° 012-2026, publicado el 22 de septiembre en El Peruano, permite al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y al Gobierno Regional de Lambayeque realizar contrataciones mediante un procedimiento no competitivo.

La medida tiene como finalidad atender de manera oportuna las necesidades vinculadas con la visita apostólica, que se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali. El régimen excepcional comprende servicios que van desde la transmisión de las actividades hasta el acondicionamiento de espacios y la atención sanitaria de los asistentes.

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En el caso del IRTP, la norma autoriza la contratación de bienes y servicios necesarios para la cobertura, producción, transmisión, retransmisión y difusión oficial de las actividades del pontífice mediante señal abierta y gratuita. También contempla servicios técnicos previos, como instalación, configuración y pruebas de equipos.

El PNSU, por su parte, podrá contratar el alquiler, instalación, mantenimiento y retiro de baños químicos portátiles, además de servicios vinculados con su limpieza, abastecimiento de insumos y manejo de residuos en los lugares donde se desarrollen las actividades.

Intervenciones en terrenos privados

Una de las disposiciones alcanza al Gobierno Regional de Lambayeque, donde están previstas actividades masivas en las Pampas de Pimentel, Chiclayo y Zaña. La norma permite ejecutar intervenciones temporales en terrenos o espacios de propiedad privada que sean necesarios para la organización, seguridad, accesibilidad, movilidad y atención de los asistentes.

Entre las acciones autorizadas figuran el acondicionamiento y mejoramiento de terrenos, limpieza, habilitación de accesos y vías temporales, estacionamientos, drenajes, iluminación y señalización, así como la instalación de elementos de seguridad.

La intervención, sin embargo, está condicionada al consentimiento previo y expreso del propietario, poseedor legítimo o persona con facultades suficientes sobre el predio. Esta autorización podrá formalizarse mediante un convenio, acta, cesión temporal de uso u otro instrumento.

La norma establece además que estas acciones no transfieren la propiedad ni generan un derecho real a favor del Gobierno Regional. Una vez terminada la utilización temporal, el predio deberá ser restituido en las condiciones acordadas, salvo que el propietario autorice que permanezcan las mejoras.

Para Lambayeque también se habilitan contrataciones vinculadas con alquiler de equipos, sanitarios portátiles, elementos de seguridad, movilización, montaje, instalación, pruebas y operación, además del alquiler de maquinaria pesada. Los servicios estarán destinados a las actividades programadas en Pimentel, el aeropuerto de Chiclayo, la Catedral de Chiclayo y la capilla Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña.

Vigencia del decreto

El Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 16 de noviembre de 2026. La única disposición complementaria final mantiene una vigencia distinta, hasta el 31 de diciembre, y autoriza al Ministerio de la Producción a realizar modificaciones presupuestarias vinculadas con intervenciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Las medidas serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.