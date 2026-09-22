Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVODebate municipal 2026 : candidatos, propuestas y la previa del evento
Política

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”

La expresidenta fue vista durante un evento por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China. La celebración se desarrolló en la embajada de China y Boluarte participó como asistente. Figuró cerca al presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular).

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”
Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”
google iconLa República en Google

Dina Boluarte reapareció públicamente durante un evento por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China. La exmandataria se mantuvo alejada de los medios durante más de 10 meses, desde que fue vacada de la Presidencia en octubre de 2025.

La celebración se desarrolló el martes 22 en la embajada de China en Perú. Boluarte participó como asistente y figuró cerca al presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular).

Video destacado

ROSA MARÍA PALACIOS EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

López Aliaga: “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”; Daza responde: “Te sigue doliendo la presidencia”

lr.pe

Tras terminar el evento, Boluarte declaró brevemente a la prensa y se retiró. “(Cómo toma la invitación a este aniversario) Yo estoy feliz acá saludando al gobierno Chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias”, expresó.

La expresidenta fue vacada el 10 de octubre de 2025 por incapacidad moral. Esto tras los elevados índices de inseguridad ciudadana y las investigaciones por el caso Rolex.

Un día después, el 11 de octubre, se realizó su última aparición pública de forma presencial. En el exterior de su casa en Surquillo, la exmandataria declaró sobre su periodo en el gobierno. "No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma esta en mi. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", manifestó en aquella oportunidad.

Puedes ver

Rafael López Aliaga llega al debate municipal: así fue el ingreso del líder de Renovación Popular

lr.pe

Tiempo después, el 10 de noviembre, fue su última aparición. Esta vez fue de forma virtual durante una audiencia del Poder Judicial en la que se evaluaba un pedido fiscal de impedimento de salida del país por presunto lavado de activos.

La exmandataria explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Indirecta? Magaly Medina responde tras ser criticada por cuestionar a ‘La China Polo’: “Serán siempre los segundones”

Debate municipal 2026: candidatos a la alcaldía de Lima participaron en segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”

Política

Debate municipal 2026: candidatos a la alcaldía de Lima participaron en segunda jornada

López Aliaga: “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”; Daza responde: “Te sigue doliendo la presidencia”

Candidata de Frente de la Esperanza cuestiona la última gestión municipal: “Nos contaron que los chanchos vuelan"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026: candidatos a la alcaldía de Lima participaron en segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”

López Aliaga: “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”; Daza responde: “Te sigue doliendo la presidencia”