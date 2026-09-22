Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”

Dina Boluarte reapareció públicamente durante un evento por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China. La exmandataria se mantuvo alejada de los medios durante más de 10 meses, desde que fue vacada de la Presidencia en octubre de 2025.

La celebración se desarrolló el martes 22 en la embajada de China en Perú. Boluarte participó como asistente y figuró cerca al presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular).

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Tras terminar el evento, Boluarte declaró brevemente a la prensa y se retiró. “(Cómo toma la invitación a este aniversario) Yo estoy feliz acá saludando al gobierno Chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias”, expresó.

La expresidenta fue vacada el 10 de octubre de 2025 por incapacidad moral. Esto tras los elevados índices de inseguridad ciudadana y las investigaciones por el caso Rolex.

Un día después, el 11 de octubre, se realizó su última aparición pública de forma presencial. En el exterior de su casa en Surquillo, la exmandataria declaró sobre su periodo en el gobierno. "No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma esta en mi. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", manifestó en aquella oportunidad.

Tiempo después, el 10 de noviembre, fue su última aparición. Esta vez fue de forma virtual durante una audiencia del Poder Judicial en la que se evaluaba un pedido fiscal de impedimento de salida del país por presunto lavado de activos.

La exmandataria explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.