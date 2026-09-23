Reniec amplía su horario de atención ante Elecciones Regionales y Municipales 2026 en estos puntos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá en horario ampliado en diversas oficinas de Lima y provincias ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La atención estará disponible para trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En la capital, el horario ampliado irá hasta las 7.45 p. m. desde el miércoles 23 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2026, mientras que en provincias, las oficinas seleccionadas atenderán en horario ampliado hasta el viernes 25 de septiembre.

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Horario ampliado en Lima y provincias: estas son las oficinas seleccionadas

En Lima, las sedes de Reniec que atenderán en horario ampliado serán los centros de atención de Independencia, San Juan de Miraflores, San Borja, Miraflores, Santa Anita y Cercado de Lima. Los ciudadanos podrán acudir a estos puntos para realizar sus trámites y recojo del DNI previo a las ERM 2026, así como para realizar diversas gestiones administrativas, comerciales, entre otras.

En cuanto a las regiones, la entidad ya inició la atención en horario ampliado en siete oficinas: Iquitos (Loreto); Ica y Chincha (Ica); Huamanga (Ayacucho); Puno y San Román (Puno), y Pucallpa (Ucayali). Puedes revisar todos los detalles, ubicaciones y horarios de agencias con atención especial en este enlace.

¿Por qué es importante contar con el DNI ante elecciones?

Según el Reniec, contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio porque es el único documento legal y oficial autorizado para ejercer el derecho al voto en el Perú. Si lo perdiste o te lo robaron, puedes solicitar tu duplicado con anticipación. Si ya realizaste el trámite, verifica el estado de tu trámite en línea. Si indica que está al 100%, puedes acercarte a recogerlo a tiempo.

Ten en cuenta estos puntos clave:

Si cumples 18 años hasta el domingo 4 de octubre , estás habilitado para votar en las Elecciones Regionales y Municipales.

, estás habilitado para votar en las Elecciones Regionales y Municipales. Tu dirección define tu lugar de votación: Tu local de votación se asigna según la dirección registrada en tu DNI hasta el 7 de abril. Si te mudaste o actualizaste tu dirección después de esa fecha, votarás en tu distrito anterior.