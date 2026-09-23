“Jhonsson Pulpo” es recluido en celda a prueba de explosivos e intentos de fuga

Las celdas del centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC) donde fue recluido Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, son estructuras construidas con concreto armado especial, diseñado para resistir explosivos e impedir cualquier intento de fuga o rescate.

Son de alta resistencia, tienen un grosor de aproximadamente un metro, lo que aísla el ruido y evita que se escuchen gritos. Miden cerca de 3 metros por 3 metros, con techos altos de hasta 5 metros. Los internos viven bajo un control permanente y vigilancia las 24 horas.

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Jhonsson Pulpo cumplirá 36 meses de prisión preventiva en ese centro de reclusión que fue construido en 1993 y en un inicio, los reclusos ingresaban por una ventana superior en el techo mediante una soga, y solo se les permitía salir al patio una hora al día bajo un régimen de aislamiento estricto. Las llamadas y las conexiones con organizaciones delictivas externas están totalmente bloqueadas.

Son espacios individuales de aislamiento estricto diseñados para albergar a los internos más peligrosos del Perú. No son celdas comunes; cada interno vive separado e independiente sin mantener contacto directo con otros prisioneros.

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Los internos permanecen la mayor parte del tiempo en aislamiento y solo tienen derecho a un tiempo muy limitado en el patio (aproximadamente una hora al día). Las visitas están restringidas a familiares directos y abogados a través de locutorios.

En este penal de máxima seguridad han cumplido o cumplen condena y prisión preventiva figuras clave del terrorismo, crimen organizado y corrupción como

Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos (MRTA), Óscar Ramírez Durand (Feliciano), Florindo Eleuterio Flores Hala (Artemio), Gerson Gálvez Calle (Caracol) o Erick Moreno Hernández (El Monstruo).

En una de esas celdas murió Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso que cumplía condena de cadena perpetua.

Su funcionamiento se encuentra regulado por el Decreto Supremo 024-2001-JUS. El INPE preside el Comité Técnico y es responsable de la ejecución presupuestal y la Marina de Guerra del Perú custodia a los internos.

El CEREC cuenta con una línea telefónica fija, proporcionada por el INPE. El Reglamento del CEREC señala que los internos pueden tener comunicación telefónica de manera excepcional con sus familiares y abogados, siempre y cuando no se vulnere la seguridad nacional. Los internos deben solicitar esta autorización con la debida anticipación.