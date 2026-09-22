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Sociedad

'China Polo': Peritaje balístico revela que arma empleada en ataque a periodista fue utilizada en 5 delitos entre 2025 y 2026

La investigación sigue activa, con un segundo sospechoso detenido en Surco, mientras las autoridades analizan la conexión entre los implicados y el crimen de la candidata.

Además, la policía detuvo a Ronald Toro Ardila como otro implicado, quien realizó un pago desde Lima, mientras las autoridades continúan investigando el caso.
Además, la policía detuvo a Ronald Toro Ardila como otro implicado, quien realizó un pago desde Lima, mientras las autoridades continúan investigando el caso.Foto: difusión/Latina/Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el arma de fuego incautada al presunto autor material del asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, fue vinculada mediante un peritaje balístico con otros cinco hechos delictivos registrados entre 2025 y 2026. La candidata al Gobierno Regional de Áncash fue asesinada el sábado 19 de septiembre durante una actividad de campaña en un mercado de Caraz.

El análisis criminalístico permitió establecer que ocho casquillos encontrados en la escena del crimen fueron disparados con la misma pistola incautada tras la captura del sospechoso. La investigación también determinó que el arma figuraba como robada desde noviembre de 2023, cuando fue sustraída a un efectivo policial en Villa El Salvador.

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Peritaje vincula el arma del crimen de China Polo con cinco delitos cometidos entre 2025 y 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, el Sistema Integrado de Identificación Balística permitió relacionar la pistola con cinco investigaciones previas. Entre los casos figuran un robo agravado ocurrido en 2025, dos homicidios registrados en mayo de 2026 y hechos relacionados con lesiones por proyectil de arma de fuego.

La pistola corresponde a una Glock de calibre 9 × 19 milímetros que había sido reportada como sustraída en noviembre de 2023. Según el parte policial citado por medios de comunicación, el arma pertenecía al suboficial Cristian James Arévalo Calderón y fue robada dentro de su vivienda ubicada en Villa El Salvador.

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Policía reconstruye el ataque en Caraz y detiene a un segundo implicado en Surco

El ataque ocurrió alrededor del mediodía del 19 de septiembre, cuando Aponte participaba en una actividad política dentro de un mercado de Caraz. Los disparos quedaron registrados durante una transmisión en redes sociales; la candidata murió y otras cinco personas resultaron heridas. Tras el ataque, el presunto tirador huyó y fue perseguido por integrantes de la seguridad de Aponte.

Durante la investigación, la Policía también intervino en Surco a Ronald Toro Ardila, señalado como otro presunto implicado. Según la información policial, el detenido habría realizado desde Lima un pago mediante una aplicación para adquirir un teléfono que posteriormente fue comprado en Caraz. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la participación de cada investigado en el crimen.

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