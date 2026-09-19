Según la Policía, este sería el presunto asesino de la ‘China Polo’

La Policía Nacional confirmó la captura de Luis Iván Obispo Díaz, un ciudadano venezolano, quien es sindicado como el presunto autor del asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', atacada en el mercado de Caraz durante una actividad preselitista.

Al extranjero, nacido el 4 de mayo de 1996, se le encontró una licencia para portar armas de fuego a nombre de Christian James Arévalo Calderón. Portaba una pistola Glock calibre 9X19MM, de serie BTVG236.

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Obispo Díaz es interrogado y enfrentará una orden de detención preliminar por el delito de homicidio calificado.

Personal de la comisaría de Caraz dio cuenta que, aproximadamente a las 12.40 horas, se produjo este hecho con arma de fuego en la Av. Ramón Castilla, frente a Caja Huancayo. Dos personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz con heridas de armas de fuego.

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Luego se confirmó el fallecimiento de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido político Socios por Áncash. La otra persona, de sexo masculino, permanece herida y recibe atención médica.

Pero, ¿quiénes estarían detrás del atentado? La policía baraja tres hipótesis principales:

​1. Sicariato por encargo / Crimen organizado: La modalidad del ataque en pleno mercado y a plena luz del día apunta a sicarios contratados por mafias organizadas que operan en la región.

2. Ajuste de cuentas por disputas y rencillas: Aponte Polo estuvo envuelta en sonadas investigaciones judiciales y denuncias vinculadas a la política regional. La PNP investiga si el crimen respondería a disputas internas, amedrentamiento o venganzas.

​3. Móvil político: Dado su rol y nivel de figuración pública en la provincia de Huaylas y la región Áncash, no se descarta una motivación política destinada a silenciar su entorno.

GRAVES DENUNCIAS

A través de su programa 'China Polo Dominical', presentó investigaciones sobre autoridades, funcionarios, instituciones públicas y presuntos casos de corrupción. El espacio se definía como un programa periodístico de investigación independiente y utilizaba documentos, testimonios, audios y videos como parte de sus investigaciones.

Entre los casos que difundió estuvo una denuncia presentada en junio de 2025 contra los consejeros regionales Yover Montoya y Karen Lázaro por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia cuestionaba el supuesto uso de un vehículo del Gobierno Regional de Áncash durante actividades realizadas en San Luis.

Su trabajo periodístico también abordó investigaciones relacionadas con presuntas organizaciones criminales, contrataciones públicas, instituciones de salud, gobiernos locales y regionales, además de casos vinculados a la Policía y al sistema de justicia.

En sus últimas publicaciones, “China Polo Dominical” difundía investigaciones que incluían presuntos vínculos de funcionarios con hechos de corrupción, cuestionamientos a obras públicas, denuncias dentro de la Policía Nacional y casos relacionados con instituciones judiciales.